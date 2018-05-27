انتهاء عقد لاودروب كمدرب للريان القطري

ونقل حساب النادي عبر "تويتر" عن نائب الرئيس عبد الله عز الدين المطوع "المدرب الدنماركي مايكل لاودروب انتهي تعاقده مع النادي بنهاية الموسم الكروي ولن يتم التجديد معه".

وأضاف "النادي سيتعاقد مع مدرب جديد لقيادة الفريق خلال الموسم القادم ، وهناك العديد من السير الذاتية المدربين علي طاولة الإدارة، وسيتم اختيار المدرب الأنسب القادر على تحقيق طموحات الفريق وجماهيره".

وتولى لاودروب (53 عاماً) تدريب الريان بعد الجولة الثالثة في الدوري موسم 2017، واستمر معه الموسم الماضي. وخلال عهده، حل الفريق ثالثاً في الدوري مرتين، ووصيف كأس الأمير مرتين أيضًا، وأخفق في اجتياز الدور الأول لدوري أبطال آسيا مرتين.

وكان لاودرب قد قاد نادي لخويا (الدحيل حالياً بعد دمجه بنادي الجيش) لموسم واحد 2015 وحقق معه الفوز لقب الدوري وكأس قطر، وقاده إلى دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا.

وحسمت الأندية القطرية أمر أجهزتها الفنية باستمرار الجزائري جمال بلماضي (الدحيل) والبرتغالي أوزفالدو فيريرا (السد) والتونسي سامي الطرابلسي (السيلية) والكرواتي لوكا بوناسيتش (العربي) والإسباني خوسيه مورسيا (الشحانية العائد إلى الدرجة الأولى)، والقطري عبد الله مبارك (قطر)، بينما انتقل التونسيان نصيف البياوي من الخور للخريطيات، وعادل السليمي من المرخية للخور، وعاد الفرنسيان كريستيان جوركوف للغرافة ولوران بانيد لأم صلال، والتشيكي ميلان ماتشالا للأهلي.