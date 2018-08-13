وسجل الجزائري بغداد بونجاح، سبعة أهداف في الدقائق 43 من ركلة جزاء و47 و50و62 و64 و76 و87 ،فيما سجل الأهداف الثلاثة الأخرى مصطفى عبد الله، لاعب العربي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 14 وأكرم عفيف (هدفين) في الدقيقتين 25 و85.

فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه مصطفى عبد الله في الدقيقة 34.

وحطم بونجاح الرقم القياسي السابق وقدره خمسة أهداف سجلها الاكوادوري كارلوس تينوريو لصالح السد بالذات وضد العربي أيضاً عام 2004 في مباراة انتهت لفريقه 7-صفر.

وهو ثاني أكبر انتصار في تاريخ الدوري القطري بعد الذي حققه الدحيل على الشحانية 10-0 الموسم قبل الماضي.

ورفع السد رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، متفوقاً على الدحيل بفارق الأهداف، فيما توقف رصيد العربي عند ثلاث نقاط في المركز التاسع.

وكان السد فاز في مباراته الافتتاحية على الخريطيات 6-0، فيما فاز العربي على الخور بهدف نظيف.

ويلتقي السد مع الغرافة يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة، فيما يلعب العربي مع الخريطيات يوم السبت المقبل في ذات الجولة.

وفي المباراة الثانية، انتزع فريق الشحانية فوزاً صعباً من ضيفه الخريطيات 1 -0 ويدين الشحانية بالفضل في هذا الفوز للاعبه كلاوديو لوسيانو فاسكيز، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27.

وحصد الشحانية أول ثلاث نقاط له بالدوري فيما يظل الخريطيات بلا نقاط.

