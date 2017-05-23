السد يمدد عقد هدافه الجزائري بغداد بونجاح لأربعة مواسم إضافية May 23, 2017 15:38 0:45 دقيقة أعلن نادي السد القطري المتوج قبل أيام بلقب كأس الأمير تمديد عقد هدافه الدولي الجزائري بغداد بونجاح لأربع سنوات إضافية حتى العام 2021. الزعيم كشف الخبر على موقعه الرسمي مضيفا أن الهداف الجزائري الذي قدم من النجم الساحلي التونسي عام 2016، سيستمر في رحلة التألق مع السد لأربعة مواسم قادمة. ويأتي هذا التجديد بعد نجاح بغداد ابن السادسة والعشرين في تسجيل 29 هدفا هذا الموسم في كل البطولات ليقود فريقه للتتويج بثنائية كأس الأمير وكأس قطر.