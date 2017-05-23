السد يمدد عقد هدافه الجزائري بغداد بونجاح لأربعة مواسم إضافية

الزعيم كشف الخبر على موقعه الرسمي مضيفا أن الهداف الجزائري الذي قدم من النجم الساحلي التونسي عام 2016، سيستمر في رحلة التألق مع السد لأربعة مواسم قادمة.

ويأتي هذا التجديد بعد نجاح بغداد ابن السادسة والعشرين في تسجيل 29 هدفا هذا الموسم في كل البطولات ليقود فريقه للتتويج بثنائية كأس الأمير وكأس قطر.

