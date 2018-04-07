حقق الدحيل انجازا تاريخيا غير مسبوق في الدوري القطري لكرة القدم بتتويجه رسميا السبت بطلا بدون خسارة بعد فوزه على السيلية 5-2 في افتتاح المرحلة الثانية والعشرين الاخيرة.

لكن الدحيل خسر جهود صانع العابه الدولي التونسي يوسف المساكني الذي تعرض للإصابة. وقال مدرب الفريق، الجزائري جمال بلماضي: "سيخضع المساكني غدا لفحص بالرنين المغناطيسي لتحديد اصابته الجديدة"، مضيفا: انه "شارك في الشوط الثاني بناء على رغبته".

وسجل المعز علي (9) واسماعيل محمد (27 و42) والكوري الجنوبي نام تاي (56 و85) اهداف الدحيل، والروماني فالنتين لازار (80 و90) هدفي السيلية.

ورفع الدحيل رصيده الى 60 نقطة، فيما تجمد رصيد السيلية السادس عند 28 نقطة.

وهذه هي المرة الاولى في تاريخ الدوري القطري التي يحقق فيها فريق اللقب دون خسارة، وانهت بعض الفرق مثل السد الدوري في بعض المواسم بدون خسارة لكنه حل رابعا موسم 1996.

وهي المرة السادسة التي يحقق فيها الدحيل اللقب والثانية على التوالي وذلك مواسم 2011 و2012 و2014 و2105 و2017 و2018، وهي المرة الرابعة ايضا لمدربه الجزائري جمال بلماضي وهو رقم قياسي حطم به الرقم السابق المسجل باسم الاورغوياني خورخي فوساتي مدرب السد موسمي 2006 و2007 ومع الريان 2016.

وعقب التتويج قال بلماضي "فريقي استحق الأرقام القياسية التي تحققت للمرة الأولى هذا الموسم، وكنا طوال الموسم بمستوي ممتاز رغم صعوبة المنافسة"

وأضاف "كل الفرق تمتلك لاعبين مميزين بما في ذلك الدحيل، لكننا نتفوق بوجود الحافز في كل مباراة وهو الحصول على الانتصار، وقد حققنا الفوز اليوم على السيلية رغم ضمان حصولنا على اللقب".

وتحدث المغربي يوسف العربي مهاجم الفريق الذي ضمن لقب هداف الدوري للموسم الثاني على التوالي برصيد 26 هدفا "سعيد باحتفاظي باللقب للموسم الثاني على التوالي رغم المنافسة القوية مع المساكني (25 هدفا) وهي منافسة كانت ايجابية لصالحنا وصالح الفريق".

واكد "سعيد أكثر بالاحتفاظ بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي وبتحقيق هذه الارقام القياسية واتمني الفوز بكاس قطر وكأس الامير".