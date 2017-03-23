يوسف العربي يغيب عن لخويا حتى نهاية الموسم

وأعلن الموقع الرسمي للنادي الخميس انتهاء موسم يوسف العربي بعد أن خضع لعملية جراحية لعلاج اصابة في عضلة الكتف تعرض لها خلال المباراة مع استقلال خوزستان الايراني في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا في 14 آذار/مارس.

ويأتي غياب يوسف العربي في وقت يقاتل فيه لخويا على الصعيدين المحلي والآسيوي حيث يتصدر الدوري برصيد 56 نقطة بفارق نقطتين أمام السد قبل 3 مراحل من انتهاء البطولة، كما أنه يحتل المركز الثاني في المجموعة الآسيوية الثانية برصيد 5 نقاط.

وبات العربي مهدداً بفقدان صدارة الهدافين ولقب هداف الدوري لصالح الجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد (21 هدفاً).

