الخريطيات يقيل مدربه الثاني هذا الموسم

وقال رئيس جهاز الكرة في النادي منصور موسى للصحافيين "عزيز العامري من المدربين الجيدين، لكن لم يحالفه التوفيق مع الفريق ولم يتمكن من تطبيق فكره لما يفيد الفريق في تحقيق نتائج جيدة".

أضاف "كان من الأفضل للطرفين فسخ التعاقد بالتراضي".

وأوكل الخريطيات المهمة مؤقتا للمساعد وسام رزق، النجم السابق للكرة المحلية، والذي دافع عن ألوان أندية قطر والسد والجيش.

وكان العامري قد تولى تدريب الخريطيات بعد المرحلة الثالثة من الدوري خلفا للتونسي ناصيف البياوي الذي قرر النادي أيضاً فسخ عقده، بعد تلقي ثلاث هزائم متتالية في المراحل الثلاث الأولى.

وأشرف العامري على الفريق في ثماني مباريات في الدوري، ففاز على الغرافة (2-صفر) في المرحلة السابعة، وخسر في المباريات السبع الأخرى، وآخرها أمام السيلية صفر-5 في المرحلة الحادية عشرة الأحد.

ويحتل الفريق حالياً المركز الثاني عشر الأخير في الترتيب برصيد ثلاث نقاط، بفارق خمس نقاط خلف الخور الحادي عشر، وبات أول المرشحين للهبوط الى الدرجة الثانية في الموسم المقبل.

