ففي الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى للمستوى الأول، خاضت هولندا واحد من أسوأ أشواطها في هذه البطولة حين تأخرت بثنائية نظيفة عن طريق تيمو فيرنر 9، وليروي سانيه 19.

في الشوط الثاني رفعت هولندا نسقها تدريجياً ووصلت للذروة مع الدقائق الأخيرة، مستغلةً انخفاض مستوى الماكاينات بسبب تبديلات لوف الخاطئة، فسجل فريق كويمان هدف تقليص الفارق عن طري بروميس 85، وفان دايك 90.

هولندا بهذا التعادل وصلت للنقطة 7 لكنها أمنت الصدارة، بفارق المواجهات المباشرة عن فرنسا الثانية بنفس الرصيد من النقاط، ثم ألمانيا التي هبطت للمستوى الثاني بنقطتين.

ولحقت هولندا بسويسرا وإنكلترا والبرتغال إلى المربع الذهبي للمستوى الأول من هذه البطولة القارية الجديدة، والذي تستضيفه البرتغال في 5 و6 حزيران/يونيو، على أن تقام المباراة النهائية هناك أيضاً في التاسع منه، على غرار مباراة المركز الثالث.



فيما يلي أحداث وأهداف المباراة

نهاية المباراة بالتعادل 2-2.

د90- فان دايك يقتل أمل الفرنسيين ويعادل ألمانيا بمتابعة قوية داخل منطقة الجزاء.

د85- بروميس يسجل الهدف الأول لهولندا من تسديدة متقنة ليشعل المباراة.

د 81- شولز كاد أن يضيف الثالث لكن الدفاع الهولندي حال دون ذلك.

د 78- ممفيس ديمباي يسدد كرة قوية يبعدها نوير بقدمه اليمنى.

د62- تيمو يتلقى كرة رائعة من غنابري لكنه يضعها منحرفة قليلاً بجانب العارضة قبل أن يخرج تاركاً مكانه لنجم دورتموند ريوس.

ربع ساعة أول تزيد فيه هولندا من ضغطها لكن دون فرص حقيقية للتسجيل

د 56- تسديدة قوية على المرمى لهولندا جاءت عن طريق بروميس لكن أحضان نوير كانت في انتظارها.

شوط ثاني يبدأ على وقع السيطرة الألمانية وبعض النوايا الهولندية

نهاية الشوط الأول بتقدم ألماني مستحق 2-0

د 40- غنابري تتاح له رأسية جميلة تنحرف عن هدفها.

هولندا ليست على ما يرام، وليست كما قدمها كويمان في بطولة دوري الأمم الأوروبية، لكن الشوط الثاني أمامها وهي ليست بحاجة لأكثر من التعادل.

د34- سولي كاد أن يضع كرة رأسية في مرماه بعد أن حاول قطع رفعة دالي بليند، لكن العارضة أنقذت مدافع بايرن ميونيخ.

د19- لاعب مانشستر سيتي ليروي سانيه يستغل كرة كروس الطويلة ويوقع على الثاني لألمانيا بعد تسديدة ارتطمت بالمدافع الهولندي تيتي.

د9- هدف ألماني مبكر، وقع عليه تيمو فيرنر من تسديدة قوية عن يمين حارس برشلونة سيليسين، وذلك بعد تمريرة في العمق من طوني كروس غمزها غنابري لتيمو الذي لم يتوانَ عن إيداعها في المرمى

د1- بداية المباراة على ملعب نادي شالكه فيلتينس أرينا في مدينة غيلسنكيرشن الألمانية.