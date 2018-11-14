البث المباشر لمباراة إسبانيا وكرواتيا

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات دوري الأمم إسبانيا وكرواتيا.

إسبانيا وكرواتيا بث مباشر على beIN SPORTS

مشاهدة مباراة إسبانيا وكرواتيا في بث مباشر فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من وزن ثقيل، خاصة وأنّ رفاق لوكا مودريتش يريدون تعويض الخسارة الثقيلة ذهاباً.

وفرض البث المباشر لمباراة إسبانيا وكرواتيا نفسه باعتبارها أهم مباريات يوم الخميس التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً.





مباراة إسبانيا وكرواتيا – مباشر



مشاهدة مباراة إسبانيا وكرواتيا في بث مباشر، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات المنتخبين.

مباراة إسبانيا وكرواتيا يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.

يمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD 3 باللغة العربية في الساعة 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

البث المباشر لمباراة إسبانيا عبر الإنترنت



وستبث مباراة إسبانيا تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة إسبانيا وكرواتيا أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

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