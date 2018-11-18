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مشاهدة مباراة انجلترا وكرواتيا الشيقة ستكون متاحة عبر قناة HD1 في بث مباشر في تمنام الساعة الخامسة مساء كما أنها متاحة لمشتركي خدمة CONNECT عبر الانترنت.

مباراة انجلترا وكرواتيا: التغطية المباشرة

انتهاء الشوط الأول بتعادل المنتخبين سلبياً وبهذه النتيجة تواصل اسبانيا تصدر المجموعة والتأهل، فيما تحتل إنجلترا المركز الثاني وكرواتيا المركز الثالث الذي يعني الهبوط للمستوى الثاني.

د35- كرواتيا تنجح في امتصاص الحماس الانجليزي وتجاوزه بأمان وتخفيف الضغط على نحو ملحوظ، لتتعادل في هذه اللحظات كفتي الفريقين في وسط الميدان مع تحسن في أداء المنتخب المضيف دون فرص حقيقية في حين أهدر رجال المدرب ساوثغيت فرصاً بالجملة للتقدم.

د26-تبديل مبكر​​​​​: خروج فيرساليكو بسبب الإصابة ودخول أنطونيو ميليتش مكانه في تبديل مبكر.

مع انتصاف الشوط الاول، انجلترا تسيطر على الملعب طولاً وعرضاً وتتفوق على نحو واضح لاسيما في عامل السرعة والاختراقات من ستيرلنج وراشفورد وتمريرات كاين، إلا أن صحوة الحارس كالينيتش والمدافع فرساليكو أبقت كرواتيا في أجواء اللقاء.

د16- ستيرلنج ينفرد مجدداً ويتصدى كالينيتش الذي تابع التألق متصدياً لتسديدة هاري كاين الذي تابع على دفعتين دون جدوى مهدراً فرصة حقيقية للتقدم.

د11 - رحيم ستيرلنج ينطلق منفرداً بتمريرة من هاري كاين إلا أن تسديدة نجم سيتي تصدى لها الحارس كالينيتش ببراعة محولاً إياها إلى ركنية لم تثمر.

د1- كرواتيا تطلق ضربة البداية للمباراة وسط حماس لافت من الطرفين منذ اللحظات الأولى.

رسالة قبل البداية بنصف ساعة

تشكيلة كرواتيا الرسمية

كالينيتش، جيدفاي، فيدا، لوفرين، فرساليكو، بروزوفيتش، فلاسيتش، مودريتش، بيرسيتش، كراماريتش، ريبيتش

تشكيلة انجلترا الرسمية

بيكفورد، ووكر، تشلويل، ستونز، غوميز، ، داير، ديلف، باركلي، راشفورد، كاين، سترلينج



وضع المنتخبين وحظوظهما

قمة المجموعة الرابعة ستكون في ويمبلي حيث ستجري مباراة انجلترا وكرواتيا الأخيرة ضمن دور المجموعات في هذه المجموعة حيث ستتاح لكم مشاهدتة البث المباشر عبر قنوات beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

تتصدر المجموعة حالياً إسبانيا برصيد 6 نقاط أمام إنجلترا الثانية برصيد 4 نقاط وكرواتيا الثالثة بذات الرصيد. علماً أن إسبانيا أنهت مبارياتها.

وتحتاج إنجلترا إلى فوز أكيد للتأهل إلى المربع الذهبي للمسابقة، اما في حال خسارتها أو تعادلها بأي نتيجة إيجابية فيعني ذلك هبوطها إلى المستوى الثاني للمسابقة.

يذكر أنه في حال التعادل في النقاط فإنه يعمل بنظام المواجهات المباشرة وكانت نتيجة الذهاب بين المنتخبين في زغرب خلف أبواب موصدة انتهت بالتعادل السلبي.

وتملك كرواتيا بدورها حظوظ التأهل في حال فازت، كما قد تهبط في حال تعادلت بنتيجة سلبية أو خسرت.

ويتأهل متصدر كل مجموعة من المجموعات الأربع في المستوى الأول الى نهائيات تقام بين الخامس من حزيران/يونيو المقبل والتاسع منه. وتخوض المنتخبات الأربعة مباراتي نصف نهائي، ويتأهل الفائزان لخوض مباراة نهائية، بينما يلتقي المنتخبان الخاسران في مباراة لتحديد المركز الثالث.