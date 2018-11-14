وتقبع كرواتيا في ذيل المجموعة الرابعة للمستوى الأول بنقطة واحدة من مباراتين، بعد الهزيمة المذلة التي تلقتها من إسبانيا بسداسية نظيفة في التشي، ثم تعادلها على أرضها دون أهداف مع إنكلترا.

واختار المدرب زلاتكو داليتش 25 لاعباً لمباراة الخميس التي ستكون الأخيرة لإسبانيا في المجموعة وبالتالي في حال فوزها بها ستضمن بطاقة التأهل الى الدور نصف النهائي كونها تتصدر بفارق نقطتين عن إنكلترا التي تخوض مباراتها الأخيرة الأحد ضد كرواتيا في "ويمبلي".

وأكد داليتش في وقت سابق من الشهر الحالي "أننا مركزون على المباراة ضد +لا فوريا (روخا)+، نحتاج إلى هذا الفوز" الذي سينعش آمال الكروات بتجنب الهبوط الى المستوى الثاني وما يترتب عن ذلك من صعوبات في قرعتي كأس أوروبا 2020 ومونديال قطر 2022.

وتابع لصحيفة "يوتارنيي ليست" المحلية "أعلم بأن الكثير من الناس لا يؤمنون بقدرة فريقنا على الفوز بالمباراتين (ضد إسبانيا وإنكلترا)، لكني أرد عليهم... سنقوم بما قمنا في (مونديال) روسيا، خطوة خطوة. أولا إسبانيا".

الظهور الأول أمام الجمهور المحلي



وعلى رغم من خسارة نهائي المونديال أمام فرنسا 2-4، استقبل رجال داليتش في بلادهم استقبال الأبطال لكن الوضع انقلب رأساً على عقب في غضون أسابيع معدودة بعد الخسارة المذلة أمام إسبانيا في المباراة الأولى في هذه البطولة القارية الجديدة.

وتحسن الوضع بعض الشيء بالتعادل في المباراة الثانية مع إنكلترا في إعادة لنصف نهائي مونديال روسيا حين انتصرت كرواتيا 2-1 بعد التمديد، لكن المباراة أقيمت أمام مدرجات خالية في رييكا بسبب ما قام به الجمهور المحلي خلال مباراة ضد ايطاليا في تصفيات كأس أوروبا 2016 حيث رسم الصليب المعقوف الذي يرمز الى النازية على أرضية الملعب، ما أدى الى معاقبة المنتخب بخوض مباراتين قاريتين على أرضه خلف أبواب موصدة.

وبسبب هذه العقوبة، ستكون مباراة الخميس الأولى لمودريتش ورفاقه أمام الجمهور الكرواتي منذ وصولهم الى نهائي المونديال، وبالتالي سيقدمون كل ما لديهم من أجل التأكيد أن ما حصل الصيف الماضي في روسيا لم يكن مجرد صدفة.

وبعد عام رائع أحرز خلاله لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة توالياً مع فريقه ريال مدريد وتوجه بإحراز جائزة الاتحاد الدولي "فيفا" لأفضل لاعب في العالم، إضافة الى جائزة أفضل لاعب في مونديال روسيا، عانى مودريتش من الارهاق.

لكن قائد المنتخب اقترب كثيراً من الوصول مجدداً إلى قمة لياقته البدنية بحسب ما أكد داليتش، موضحاً "بعد عام من المباريات الممتازة، لا يمكنه أن يكون دائماً في قمة لياقته البدنية. لكنه لم يساورني يوماً الشك بشأن لوكا... إنه القائد وسيكون في أعلى مستوياته".

وأشار داليتش الذي لطالما ردد أن الهدف المقبل لفريقه هو التأهل إلى نهائيات كأس أوروبا 2020، الى أن فريقه متحفز لتحقيق ثأره من الإسبان، مضيفا "المباراة، مقاربتنا ولياقتنا، ستكون مختلفة تماما (عن مباراة الذهاب)".

وتابع الإثنين في مؤتمر صحافي "نحن في وضع بدني أفضل بكثير مما كنا عليه في حينها. كانت هزيمة قاسية ونحتاج الى التطلع للثأر... بالحصول على النقاط الثلاث".

-وأنعش داليتش فريقه بثلاثة وجوه جديدة بعد ضمه المهاجمين يوسيب بريكالو ونيكولا فلاشيتش والمدافع دويي تشاليتا-سار.

ومن المتوقع أن يسجل بريكالو الذي يدافع عن ألوان فولفسبورغ الألماني، بدايته الدولية الخميس ضد إسبانيا.

وسيتواجد في المدرجات من أجل تشجيع المنتخب الوطني الثلاثي المعتزل ماريو ماندزوكيتش وفيدران تشورلوكا والحارس دانيال سوباشيتش الذين سيحظون بفرصة توديع الجمهور المحلي.

وتطرق داليتش الى حضور هذا الثلاثي، قائلا "إنهم جزء من عائلتنا، لا يجب أن ننسى اللحظات التي عشناها في روسيا... نريد الوحدة، كما كانت الحال هذا الصيف".

وبالنسبة لتشكيلة إسبانيا فقد استدعى أخيراً لويس إنريكي لاعب برشلونة خوردي ألبا.

وخلافاً لكرواتيا التي عجزت حتى الآن عن تكرار المستوى الذي ظهرت به في روسيا، تأمل بلجيكا التي حلت ثالثة في مونديال الصيف الماضي، أن تواصل عروضها القوية والاقتراب من حسم بطاقة المجموعة الثانية الى الدور نصف النهائي، وذلك من خلال الفوز على ضيفيتها ايسلندا في بروكسل.

وخرج "الشياطين الحمر" منتصرين من مباراتيهما الأوليين في هذه المجموعة، بالفوز على ايسلندا في أرضها 3-صفر، ثم تفوقوا على سويسرا 2-1 في بروكسل بفضل ثنائية لروميلو لوكاكو، ما جعلهم في الصدارة بست نقاط وبفارق المواجهة المباشرة مع الأخيرة، لكن "ناتي" لعب ثلاث مباريات.

وفي حال فوز أو تعادل ادين هازار ورفاقه مع ايسلندا الخميس، سيضمنون التأهل الى نصف النهائي في حال تجنبهم الهزيمة أمام سويسرا الأحد في لوسرن.

أما بالنسبة لايسلندا التي شاركت الصيف المنصرم في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها، فستكون مباراة الخميس هامشية لأن هبوطها الى المستوى الثاني أصبح مؤكدا بخسارتها مبارياتها الثلاث الأولى.

