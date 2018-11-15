

تفاصيل المباراة:

نهاية المباراة بفوز كرواتيا على اسبانيا 3-2 في مواجهة مثيرة

93: تين يدفاي يسجل الهدف الثالث لكرواتيا والهدف الشخصي الثاني له في المباراة

78: راموس ينفذ ركلة جزاء بنجاح (2-2)

75: موراتا يضيع فرصة تعديل الكفة

73: ريبيتش ينفرد بدي خيا ويضيع فرصة الهدف الثالث

69: تين يدفاي يسجل الهدف الثاني لمنتخب كرواتيا

62: كرة أسباس تجد العارضة

56: داني سيبايوس يعدل الكفة للإسبان (1-1)

54: كراماريتش يسجل الهدف الأول لكرواتيا

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين

46: تصويبة ايسكو أبعدها حارس كرواتيا بصعوبة

06: بيريسيتش يتوغل ويصوب كرة على القائم

بداية المباراة بين كرواتيا واسبانيا

قبل بداية المواجهة، القيام بتكريم كل من فيدران غورلوكا (103 مباراة دولية) وماريو ماندزوكيتش (89 مباراة دولية) والحارس دانييل سوباشيتش (44 مباراة دولية) بعد اعتزالهم اللعب للمنتخب الكرواتي.

التشكيلة الأساسية للمنتخبين:



