مباراة دخلتها بلجيكا بقوة فتقدمت بثنائية نظيفة عن طريق لاعب واحد هو تورغان هازرد 2، 17.

ولكن سويسرا بفضل قوة الشخصية التي تتمتع بها بقيادة شاكيري وسيفيروفيتش لم تعد فقط من بعيد، بل لقنت ضيفتها صفحة من تاريخ كرة القدم لن ينساها الشاذلي وكومباني وهازراد بسهولة.

وسجل أهداف المنتخب السويسري أحد نجوم المباراة سيفيروفيتش 31، 44، 85، وريكاردو رودريجيز 26 من ركلة جزاء، ونيكو ألفيدي 62.

سويسرا ضمنت صدارة المجموعة بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة بعد أن تعادلت مع بلجيكا بالنقاط 9 لكل منهما، أما آيسلندا ثالثة المجموعة فودعت إلى المستوى الثاني.

سويسرا لحقت بالبرتغال وإنكلترا.

نهاية مباراة سيذكرها طويلاً جمهور المنتخبين بفوز عزيز وتاريخي لسويسرا 5-2.

د 90+1- البديل دينيس زكريا كاد أن يضع بصمته بكرة ردها في الرمق الأخير كورتوا.

د 84- هاريس سيفيروفيتش يوقع على الهاتريك برأسية رائعة من كرة مررها شاكيري لمبابو الذي رفعها على رأس لاعب بنفيكا عرس الليلة.

د 83 - مارتينيز يرسل كرة خطيرة لكن الدفاع السويسري صاح.

بلجيكا تتحسن وتضغط وهي على بعد هدف واحد فقط من التأهل إلى نصف النهائي، ولكن النتيجة الحالية تؤهل بلجيكا.

د 61- شاكيري يرفع كرة خطيرة بيسراه المميزة، لنيكو ألفيدي الذي وضع الهدف الرابع لسويسرا بلمسة بسيطة من رأسه معوضاً خطأه الفادح في الشوط الأول.

د 57- شاكيري يسدد حرة مباشرة من مسافة قريبة لكنها مرت لخارج الملعب

د52- فرصة خطيرة لسويسرا عن طريق نجمها سيفيروفيتش الذي كان قريباً من الهاتريك.

- بداية الشوط الثاني من المباراة

نهاية شوط مجنون بتقدم سويسرا 3-2 بعد أن كانت متأخرة 2-0 أمام بلجيكا.

د 44- سويسرا تضرب بقوة وتعود من بعيد لتتقدم 3-2 عن طريق سيفيروفيتش الذي استغل تمريرة فيرنانديز.

د 31- هدف تعادل رائع لسويسرا من كرة رفعها رودريغيز إلى رأس شاكيري الذي هيأها لـهاريس سيفيروفيتش فأودعها الأخير في المرمى بسهولة النتيجة 2-2، ولا أحد يعلم كيف ستنتهي المباراة.

د 26- ريكاردو رودريغيز لاعب ميلان الإيطالي يقلص الفارق عن طريق ركلة جزاء جدلية لسويسرا.

المفارقة أن الشقيق الأصغر لهازرد، تورغان لم يسجل قبل هذه الثنائية سوى هدف واحد

د 17- تورغان هازرد مجدداً يزرع القبلة الثانية من تسديدة قوية على حافة منطقة الجزاء.

د 11- الأريحية التي منحها لنفسه المنتخب البلجيكي جعلته يأخذ زمام المبادرة وينتج فرصاً خطيرة مثل كرة درايس مارتينيز التي مرت بسلام.

د 2- هدف مبكر لبلجيكا عن طريق تورغان هازرد الذي استغل خطأً فادحاً من نيكو ألفيدي مدافع سويسرا وزميل تورغان في مونشنغلادباخ الألماني.