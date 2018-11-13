موهوب بدون انضباط...سلوك ديمبيلي محط شك

بعد عودته من الشهر "الذهبي" في روسيا، حيث شارك كبديل مع منتخب فرنسا المتوج بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، استهل ديمبيلي موسمه مع برشلونة بشكل رائع، فسجل 5 أهداف في أول ست مباريات.

تنفس الفريق الكاتالوني الصعداء بعد انفاقه 145 مليون يورو لضمه من بوروسيا دورتموند الألماني قبل سنة، دون الإفادة منه كثيراً لغيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة.

لكن بعد البداية المبشرة بالخير، تفاوتت مستويات لاعب رين السابق، فعجز بديل البرازيلي نيمار عن فرض نفسه في التشكيلة الأساسية للمدرب أرنستو فالفيردي. وما زاد الطين بلة سلوكياته المنحرفة والتي تناولتها وسائل الإعلام بشكل كبير.

قال مدربه في المنتخب ديدييه ديشان الاثنين "عثمان معتاد على التأخير" مع ناديه، مطالباً لاعبه بأن يكون "أكثر انتباهاً إلى أمور هي جزء من كرة القدم الاحترافية".

بعد وصوله متأخراً عشية الكلاسيكو ضد ريال مدريد في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لم يتم اختياره لخوض المواجهة. استبعد أيضاً من التشكيلة التي استدعاها فالفيردي السبت للعب ضد ريال بيتيس (3-4) في الدوري.

وبحسب الصحف الإسبانية، لم يحضر ديمبيلي إلى تمارين الخميس وتعذر الوصول اليه لفترة طويلة. احتاج برشلونة إلى تسعين دقيقة لتحديد مكانه في منزله وقال النادي إن لاعبه يعاني من فيروس معوي.

تطرق زميله المدافع جيرار بيكيه إلى هذا الموضوع في المنطقة المختلطة للإعلاميين، قائلاً "هو لاعب شاب يبلغ التاسعة عشرة (21 في الواقع) لديه الكثير من الأمور ليتعلمها". أضاف أن كرة القدم تتطلب تكريس "24 ساعة من أصل 24، أكان لديمبيلي أو أي لاعب آخر".



تحذيرات

إيقاعه البطيء في طريقه للدخول بدلاً من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المصاب في مباراة إشبيلية، أغاظ لاعبي برشلونة وخصوصاً الكرواتي إيفان راكيتيتش.

قال لاعب الوسط الدولي "في المستقبل، يتعين علينا إجراء التبديل أسرع من ذلك. اليوم خضنا وقتاً طويلاً بلاعب أقل".

في القميص الأزرق، أظهر اللاعب الشاب عدم مبالاة أحياناً، خصوصا منذ كأس العالم. وجه له المدرب تحذيرات لم يتقبلها على ما يبدو. تطرق ديشان مجدداً لهذا الموضوع في التجمع الأخير للمنتخب هذا العام.

قال "ديشان": "كي يدافع عن نفسه سيقول +لست الوحيد+" الذي يتأخر أحياناً. وتابع "لكن في ناد كبير مثل برشلونة ومنتخب فرنسا، أو أي مكان آخر بالطبع، يجب أن يكون أكثر انتباهاً لأمور من متطلبات كرة القدم الاحترافية".

مع ذلك فإن ديشان ليس "يائساً من أن يدرك هذه الجوانب، يجب أن يحسنها كي لا ترتد عليه سلباً".

أضاف "عندما سيتوقف بأسرع وقت ويدرج ذلك في تصرفاته، سيكون أفضل للجميع، وخصوصاً لناديه. إذا تبين لي انه لا يستجيب سأحرص على افهامه بطريقة مختلفة".

مؤشر سلوك ديمبيلي تعرض لهزات متكررة، إذ أشارت تقارير إلى أن اللاعب الذي لم يشارك أساسياً في الدوري منذ 29 أيلول/سبتمبر الماضي، تأخر عن حضور اجتماع قبل مباراة في دوري أبطال أوروبا مطلع الموسم، وأن مخاوف برشلونة حول مواعيده ونظامه الغذائي تعود إلى فترة الإصابة التي ابتعد فيها أربعة أشهر عن الملاعب في الموسم الماضي.

