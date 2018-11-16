العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا
دوري الأمم الأوروبية

موعد البث المباشر لمباراة ايطاليا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية

من قبل

مباراة ايطاليا والبرتغال ضمن المستوى الأول لمباريات المجموعة الثالثة في مسابقة دوري الأمم الأوروبية متاحة حصرياً في بث مباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة CONNECT.

Reuters

مشاهدة مباراة ايطاليا والبرتغال بث مباشر

سيسعى المنتخب الايطالي (4 نقاط) لوضع ضغوط كبيرة على ضيفه البرتغالي المتصدر (6 نقاط) من خلال تحقيق الفوز وبالتالي افتكاك الصدارة ولو مؤقتاً، لأنّ البرتغال ستستقبل بولندا (نقطة واحدة) في آخر مواجهات المجموعة الثالثة، في حين سيكون "الآتزوري" معفى في الجولة الختامية نظراً لاستكماله جميع مبارياته.

مشاهدة مباراة ايطاليا والبرتغال في بث مباشر، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات المنتخبين.

مباراة ايطاليا والبرتغال يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول فيه ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة.

المباراة التوقيت (مكة المكرمة) الملعب القناة الناقلة
ايطاليا-البرتغال 22:45 سان سيرو (ميلانو) HD2

 

البث المباشر لمباراة ايطاليا والبرتغال عبر الإنترنت

وستبث مباراة ايطاليا والبرتغال تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة ايطاليا والبرتغال أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية.

التقديم الفني الكامل لمباراة ايطاليا والبرتغال

ايطاليا البرتغال
السابق دوري الأمم الأوروبية: إيطاليا
اقرأ
دوري الأمم الأوروبية: إيطاليا تتطلع للفوز على البرتغال وفك نحس سان سيرو
التالي