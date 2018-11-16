انريكي: كرة القدم لم تنصفنا ضد كرواتيا

وأشار لويس انريكي خلال مؤتمر صحفي: "صنعنا العديد من الفرص وفي بعضها بدا أنه من المستحيل ألا تدخل الكرة المرمى وسددنا في العارضة وكرة القدم لم تكن عادلة معنا.

وتابع: "في الهدف الأول للمنافس ارتكبنا خطأ والهدف الثاني جاء بعد ركلة ثابتة وكرواتيا كانت محظوظة في النهاية. كنا نستحق المزيد في الشوط الثاني وبالتأكيد الهزيمة لم تكن مستحقة لكنها كرة القدم وعلينا تقبل ذلك".

وساءت نتائج إسبانيا منذ فوزها الساحق 6-صفر على كرواتيا في سبتمبر والانتصار على إنكلترا، وأصبح بلوغها الدور قبل النهائي للبطولة الجديدة معلقا بخيط رفيع عقب الهزيمة 3-2 أمام ضيفتها إنكلترا والخسارة في زغرب.

وما زالت إسبانيا في صدارة المجموعة الرابعة بست نقاط من أربع مباريات ومن أجل ضمان تأهلها إلى الدور قبل النهائي يجب أن تتعادل إنكلترا مع كرواتيا في أخر مباراة في المجموعة يوم الأحد.

وبدا أن لويس انريكي غير واثق في إمكانية تأهل فريقه وحول تركيزه إلى تصفيات بطولة أوروبا 2020.

وقال "أود التأهل إلى الدور قبل النهائي لكن هدفنا الأهم هو بطولة أوروبا. "كنا نعلم أننا نلعب في مجموعة ضد اثنين من أفضل المنتخبات في العالم لكني لست قلقا بشأن فريقي. أرى الأمور التي يجب علينا تطويرها لكن أعتقد أن نتيجة (ضد كرواتيا) ظالمة للغاية".

وحصدت كرواتيا نقطة واحدة في أول مباراتين في دوري الأمم وبدا أنها تعاني منذ بلوغها نهائي كأس العالم هذا العام. لكن هدف الفوز المتأخر من يدفاي يعني أن الانتصار باستاد ويمبلي على إنكلترا، والتي خسرت 2-1 أمام كرواتيا في قبل نهائي كأس العالم، سيؤهلها إلى قبل النهائي.

وقال زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا "أنا واثق أننا نملك ما يمنحنا الفوز على إنكلترا. الأفضل في الشكل الجديد للمنتخب لم يظهر بعد".