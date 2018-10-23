وخاض يوفي شوط أول ممتاز فنياً سيطر فيه على مجريات اللعب وسجل له الأرجنتيني باولو ديبالا الهدف الوحيد في الدقيقة 17.

وفي الشوط الثاني ورغم تحسن أداء فريق المدرب جوزيه مورينيو النسبي، إلا أن النتيجة بقيت على حالها ليحصد فريق المدرب أليغري النقاط الثلاث التي عززت صدارته.

وصار رصيد السيدة العجوز 9 نقاط، بفارق 5 نقاط عن الشياطين الحمر، في حين يحتل فالنسيا المركز الثالث بنقطتين بعد تعادله مع يونغ بويز السويسري 1-2 ويحتل الأخير المركز الرابع بنقطة واحدة.

نهاية المباراة بفوز مستحق ليوفي 1-0

- د 75 بوغبا يهدد مرمى تشيزني بأخطر كرة ليونايتد، عبر تسديدة ارتطمت بالقائم وبرأس الحارس البولندي.

- نشاط من الناحية اليمنى التي يشغلها آشلي يونغ، مقابل تراجع لأداء السيدة العجوز.

- تحسن ملحوظ في أداء يونايتد لكن لازلت الخطورة غائبة.

- د 52 رونالدو يهدد مرمى دي خيا بتسديدة قوية لكن الحارس الإسباني ينقذها ببراعة.

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- نهاية الشوط الأول بتقدم مستحق ليوفي 1-0.

- ديبالا يجد المساحات للتسديد والتحرك وخلق الفرص.

- د 38، رغم التحسن النسبي في أداء يونايتد، إلا أن يوفي يحصل على فرص بالجملة ومنها واحدة بدأت بحرة مباشرة لرونالدو وانتهت بسلام على مرمى دي خيا.

- د 22 البرتغالي جواو كانسيلو يسدد كرة قوية بعد تبادل ممتاز للكرة مع البرتغالي رونالدو لكن دي خيا كان بالمرصاد.

- سيطرة واضحة ليوفي على الميدان، تنعكس بتحضير جيد للفرص وتحركات لافتة من ديبالا ورونالدو.

- هدف د 17 ديبالا يحرز الهدف الأول ليوفي بعد عرضية ممتازة من رونالدو حاول سمولينغ إبعادها لكنها وصلت للمهاجم الأرجنتيني الخطير الذي لم يجد صعوبة في تسجيلها.

- د 16 بوغبا يرد برأسية أخرى في أحضان فويتشيك تشيزني.

- د 13 رأسية خجولة لديبالا تمر بلا مخاطر تذكر على مرمى يونايتد.

- كل فريق يحاول فرض إيقاعه، السيطرة لم تنحاز لأحد حتى الآن، ولو أن يوفي يبدو واثقاً نوعا ما.

- بداية المباراة بحضور جماهير شبه كامل على مدرجات أولد ترافورد

مانشستر يونايتد يصل متأخراً مرة ثانية في بطولة دوري أبطال أوروبا على الرغم من أن فندق إقامتهم على بعد 250 ياردة من أولد ترافورد حيث أجبر جوزيه مورينيو على السير من ملعب الكريكيت.

وذكرت الصحف الإنكليزية أن الحافلة وصلت إلى الملعب قبل نحو 45 دقيقة فقط من بداية اللقاء.



وكان مانشستر يونايتد غرم بـ 13.202 جنيه إسترليني وذلك لتأخره عن مباراة فالنسيا المرحلة الماضية.

