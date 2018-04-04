مشاهدة مباراة برشلونة وروما بث مباشر حصري عبر beIN SPORTS

يستحوذ البث المباشر لمباراة برشلونة وروما يوم الأربعاء على الأنظار حيث ينتظر عشاق النادي الكاتالوني انتفاضة في دوري أبطال أوروبا بعد الأداء السلبي ضد إشبيلية في الدوري الإسباني.

مباراة برشلونة وروما تأتي في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم حيث تعد المواجهة محطة مهمة للغاية لفريق المدرب فالفيردي عليه إجتيازها وتحقيق نتيجة إيجابية للغاية، إذا ما أراد المضي قدماً في أمجد الكؤوس.

• مباراة برشلونة وروما متاحة في بث مباشر عبر قناة beIN SPORTS HD2 بدءاً من الساعة 21:45 بتوقيت مكّة المكرمة يوم الأربعاء.



• كما يمكنكم متابعة المباراة عبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

يعود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ليقود فريقه برشلونة الإسباني في مواجهة روما على ملعب كامب نو.

وتبدو كفة برشلونة المتوج باللقب الأوروبي خمس مرات آخرها 2015، راجحة على حساب ضيفه الإيطالي الأقل خبرة قارياً.

ويدخل برشلونة المباراة مطمئناً نوعاً ما إلى اقترابه من لقب الدوري الإسباني، ومستعيداً ميسي الذي غاب بداعي الاصابة أواخر الشهر الماضي عن مباراتين وديتين لمنتخب بلاده ضد إيطاليا (2-0) وإسبانيا (1-6)، ثم عن بداية مباراة فريقه مع إشبيلية محلياً السبت، قبل أن يدفع به مدربه إرنستو فالفيردي في الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2، علماً أن النادي الكاتالوني انتظر حتى الدقائق الأخيرة لتسجيل هدفيه.

وغاب ميسي عن التشكيلة الأساسية لبرشلونة خمس مرات هذا الموسم في الدوري المحلي ودوري ابطال اوروبا، ففاز الفريق الكاتالوني مرتين وتعادل ثلاث مرات آخرها كان ضد اشبيلية بعد نزوله.

ولم يشارك ميسي في ذهاب ثمن نهائي كأس إسبانيا ضد سلتا فيغو فتعادل الفريقان 1-1، وعندما شارك في الإياب اكتسح برشلونة منافسه 5-0.

ويملك برشلونة خطاً خلفياً قوياً بوجود الحارس الألماني مارك-اندريه تير شتيغن والمدافعين جيرار بيكيه وسيرجيو بوسكتس والفرنسي صامويل أومتيتي.

