مشاهدة البث المباشر لمباراة يوفنتوس وموناكو - أين وكيف؟

مباراة يوفنتوس وموناكو تتجدد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم فقط بعد أسبوع من العرض المذهل للبيانكونيري في استاد لويس الثاني حيث كانت لقبضات بوفون وسحر ألفيش الكلمة الفصل في تحقيق فوز مريح بثنائية نظيفة.

ورغم الفوز والتفوّق الصريحين، يبقى للقاء العودة ما يبوح به، ولعدم تفويت أي لحظة من الإثارة المرتقبة كتبنا لكم في التقرير أدناه كل ما تريدون معرفته لمشاهدة ممتعة عبر قنواتنا وكذلك الانترنت بواسطة beIN CONNECT.

خلفيات الحدث

تأتي المباراة ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والأفضلية ليوفنتوس الفائز ذهاباً على أراضي الإمارة بثنائية نظيفة.

موعد المباراة وتوقيتها

متى؟ تجري المباراة مساء الثلاثاء 9 مايو 2017 وتنطلق في تمام الساعة 21:45 مساء بتوقيت مكّة المكرّمة.

أين؟ تستقبل مدينة تورينو الإيطالية اللقاء في استاد يوفنتوس.

قنوات beIN SPORTS الناقلة

تنفرد قنواتنا بالنقل الحصري الحيّ عبر HD 1 باللغة العربية و HD 11 باللغة الإنكليزية وHD 14 باللغة الفرنسية و HD17 باللغة الإسبانية.

ويسبق اللقاء على القناة العربية استوديو تحليلي مع نجومكم المميزين يشمل تقارير خاصة عن الفريقين ورسائل مراسلينا والتحليل المعمق للقاء قبل المقابلة وكذلك بعدها حيث يأتيكم أيضاً خبير التحكيم الزميل جمال الشريف لتصويب مسار صافرات حكم المباراة حين تخطئ هدفها.

ينطلق الاستوديو الساعة 20:30 مساء بتوقيت مكّة المكرّمة على HD 1.

وشأن العربية، إن رغبتم بالمتابعة بالإنكليزية سيكون هنالك استوديو تحليلي في الإنكليزية ينطلق الساعة 21:00 بتوقيت مكّة على HD 11.

البث المباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تمتلك beIN SPORTS حصرية النقل الحي بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

ولتبقوا على تماس مع الحدث أينما كنتم، يمكنكم المشاهدة على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية وPlayStation وXbox وChromecast.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

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من سيعلق على المباراة ؟

ولا يكتمل المشهد إلا مع نجوم التعليق في قنواتنا وهذه المرة سيصدح صوت الزميل حفيظ دراجي في منازلكم أو في أي مكان تشاهدون حيث سيتولى الإدارة الصوتية الفنية والمعلوماتية والروائية والإحصائية لتكونوا على دراية تامة بالحدث.

تقديم المباراة

سيكون يوفنتوس الإيطالي أمام فرصة ذهبية من أجل بلوغ نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة التاسعة في تاريخه عندما يستضيف موناكو الفرنسي الثلاثاء في تورينو في إياب الدور نصف النهائي.

وقطع فريق المدرب ماسيميليانو أليغري أكثر من نصف التاريخ نحو النهائي عندما أسقط موناكو في معقله "لويس الثاني" بالفوز عليه 2-صفر بفضل ثنائية الأرجنتيني غونزالو هيغواين.

وسيكون موناكو بحاجة إلى شبه معجزة من أجل تعويض خسارة الذهاب وبلوغ النهائي للمرة الثانية بعد عام 2004 (خسر أمام بورتو البرتغالي صفر-3)، لاسيما أن يوفنتوس لم يتلق سوى هدفين في جميع المباريات التي خاضها في المسابقة القارية هذا الموسم.

ويبدو أنّ موناكو نفسه مدرك لصعوبة المهمة التي تنتظره، واستناداً إلى ذلك حدد مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم أولوياته بإشراكه تشكيلة أساسية في المباراة التي فاز بها نادي الإمارة خارج ملعبه على نانسي 3-صفر السبت في الدوري المحلي، ما جعله على بعد فوز واحد من أصل ثلاث مباريات متبقية له من إحراز اللقب.

وخلافاً لموناكو، لعب يوفنتوس، المرشح لمواجهة ريال مدريد في النهائي (فاز الأخير ذهاباً على جاره أتلتيكو 3-صفر) ومحاولة تكرار سيناريو 1985 و1996 حين توج بلقبيه على حساب ليفربول الإنكليزي وأياكس أمستردام على التوالي، بتشكيلة احتياطية ضد جاره تورينو يوم السبت رغم أن فوزه بالمباراة كان سيضمن له اللقب "منطقياً"، وكاد أن يدفع الثمن لولا هيغواين الذي نزل احتياطياً في الشوط الثاني وأدرك له التعادل 1-1 في الوقت بدل الضائع.

ورغم الإحصائيات وسجل يوفنتوس في المسابقة هذا الموسم، شدّد جارديم على ضرورة "مواصلة الإيمان، الأمر الأفضل هو مواصلة الإيمان بأن الأمر ممكن حتى وإن كانت فرصنا لا تتجاوز الخمسة بالمئة".

ومن المؤكد أنّ كل شيء ممكن في كرة القدم، لاسيما إذا كنت تملك فريقاً مثل موناكو الذي سجل 149 هدفاً في 59 مباراة خاضها في جميع المسابقات هذا الموسم، بينها 98 في الدوري المحلي، بفضل جهود المهاجم الشاب كيليان مبابي والهداف الكولومبي راداميل فالكاو.

كما أن موناكو فريق يلعب دون عقد أو حسابات، لأن بلوغه دور نصف النهائي للمرة الأولى منذ 2004 يعتبر إنجازاً بحد ذاته لنادي الإمارة.

وشدد ظهير يوفنتوس البرازيلي أليكس ساندرو على ضرورة أن يقدم فريقه اداء أفضل من ذلك الذي ظهر به ضد تورينو يوم السبت: "رغم أن نقطة أفضل من لا شيء"، مضيفاً "هذه المجموعة مركزة تماماً، ندرك أنه باستطاعتنا الفوز بكل شيء هذا الموسم، نريد القيام بعملنا والتحسن من مباراة إلى أخرى".