وفاز ليفربول بنتيجة كبيرة 5-2 على روما الإيطالي في ذهاب نصف النهائي، كان لمحمد صلاح نصيب الأسد فيها، إذ سجل ثنائية رائعة ومنح تمريرتين حاسمتين، ليساهم في أربعة أهداف من خماسية الريدز.

بعد نهاية المباراة تفاعل العديد من نجوم كرة القدم السابقين والحاليين مع المستوى المميز للدولي المصري وعبروا عن اعجابهم الشديد بما يقدمه.

واعتبر النجم السابق لليفربول ستيفن جيرارد أن محمد صلاح أفضل من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو في الوقت الحالي وقال أثناء تحليله لمواجهة ليفربول وروما: "من الصعب مقارنته بميسي ورونالدو لأنهما يفعلان ذلك في كل موسم، لكنه في الوقت الحالي هو أفضل لاعب في العالم".

جيرار ديلوفو

MAN..👏 salah 🔥 — Gerard Deulofeu (@gerardeulofeu) April 24, 2018

روبن فان بيرسي

Salah=🔥🔥🔥🔥💫👌🏻 — Robin van Persie (@Persie_Official) April 24, 2018

غوتي - نجم ريال مدريد الأسبق

Q pedazo de jugador @mosalah ,brutal.👏👏👏👏👏 y espectacular el Liverpool 😳😳😳😳😳😳😳. — GUTI (@GUTY14HAZ) April 24, 2018

مايكل أوين

Booooooooooooom!!!!!!!

The man is a machine. @mosalah — michael owen (@themichaelowen) April 24, 2018

Is there anyone in the world as good as @mosalah at present? — michael owen (@themichaelowen) April 24, 2018

غاري لينيكر