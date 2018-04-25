محمد صلاح أفضل لاعب في العالم !

وفاز ليفربول بنتيجة كبيرة 5-2 على روما الإيطالي في ذهاب نصف النهائي، كان لمحمد صلاح نصيب الأسد فيها، إذ سجل ثنائية رائعة ومنح تمريرتين حاسمتين، ليساهم في أربعة أهداف من خماسية الريدز.

بعد نهاية المباراة تفاعل العديد من نجوم كرة القدم السابقين والحاليين مع المستوى المميز للدولي المصري وعبروا عن اعجابهم الشديد بما يقدمه.

واعتبر النجم السابق لليفربول ستيفن جيرارد أن محمد صلاح أفضل من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو في الوقت الحالي وقال أثناء تحليله لمواجهة ليفربول وروما: "من الصعب مقارنته بميسي ورونالدو لأنهما يفعلان ذلك في كل موسم، لكنه في الوقت الحالي هو أفضل لاعب في العالم".

جيرار ديلوفو

MAN..👏 salah 🔥 — Gerard Deulofeu (@gerardeulofeu) April 24, 2018

"إمنحوه الكرة الذهبية!" هذا ما قاله لاعب وسط منتخب ويلز السابق روبي سافاج الذي يعمل محللاً في شبكة "بي بي سي" هو جيد إلى هذه الدرجة".

روبن فان بيرسي

Salah=🔥🔥🔥🔥💫👌🏻 — Robin van Persie (@Persie_Official) April 24, 2018

غوتي - نجم ريال مدريد الأسبق

Q pedazo de jugador @mosalah ,brutal.👏👏👏👏👏 y espectacular el Liverpool 😳😳😳😳😳😳😳. — GUTI (@GUTY14HAZ) April 24, 2018

ورفع صلاح رصيده إلى 43 هدفاً هذا الموسم في مختلف المسابقات، وذلك بعد نيله جائزة أفضل لاعب في إنكلترا لهذا الموسم، كما سجل 19 هدفاً في آخر 15 مباراة منذ نهاية كانون الثاني/يناير الماضي. خلال تلك الفترة صام عن التسجيل مرة واحدة ضد مانشستر يونايتد مطلع آذار/مارس الماضي.

وعما إذا كان صلاح أفضل لاعب في العالم حالياً، قال مدربه الألماني يورغن كلوب "كي تكون الأفضل في العالم يجب أن تقوم بذلك لفترة أطول. لكن حالته الراهنة استثنائية. هدفه الأول عبقري، وفي الثاني أثبت عن برودة أعصاب ثم صنع الهدفين. يا له من لاعب!".

مايكل أوين

Booooooooooooom!!!!!!!

The man is a machine. @mosalah — michael owen (@themichaelowen) April 24, 2018

Is there anyone in the world as good as @mosalah at present? — michael owen (@themichaelowen) April 24, 2018

غاري لينيكر

The Egyptian King rules again. Sensational from @mosalah — Gary Lineker (@GaryLineker) April 24, 2018

وعبرت صحيفتا "تيليغراف" و"ذي تايمز" عن الدهشة من أداء لاعب تخلى عنه البرتغالي جوزيه مورينيو في تشيلسي الإنكليزي قبل أن يطلق مسيرته بقوة في فيورنتينا وروما الإيطاليين. نشر كلاهما صورة لصلاح وهو يحتفل بتواضع بعد التسجيل في مرمى فريقه السابق مع تعليق "لا يمكن وقفه".

وصفت تيليغراف هدفه الأول الرائع "الأهداف التي لا تنسى تعقبها لحظات من عدم الشكوك. هكذا توقف صلاح على حدود المنطقة الرومانية، رفع عينيه ووجد مساحة بحجم علبة الأحذية. بأسلوب مميز للاعبين العالميين قرر صلاح التسجيل".

تابعت "لم تبق جماهير أنفيلد متأملة كثيراً. سرعان ما اجتاحت عاصفة من الضجيج المدرجات وتردد اسمه بإيقاع لا يصدق. استغرق الأمر ستة لاعبين من روما لإيقافه".

وأردفت "ينتمي صلاح إلى النخبة. مستوى مماثل سيوصله إلى المسرح في زيوريخ، مرتدياً بدلة سهر رهيبة وممسكاً بكرة مذهبة تشع بوهج نادر للتفوق الرياضي".

أما ذي تايمز فرأت "سيقدم صلاح المزيد لليفربول ولكن بشكل خاص مع مصر في نهائيات كأس العالم. حالياً هو حتماً ضمن النقاش".

بالنسبة لمكاتب المراهنات البريطانية، يعد صلاح الذي يخوض موسمه الأول مع ليفربول مرشحاً للجائزة أمام البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي هدافي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين توالياً.