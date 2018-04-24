مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ

البث المباشر لمباراة بايرن وريال مدريد

مباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ مباشر

رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ

مباراة ريال مدريد القادمة امام بايرن ميونيخ مباشر على beIN SPORTS HD1، بتعليق الزميلين عصام الشوالي وحفيظ دراجي.

مباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ بث مباشر، الاربعاء، في تمام الساعة 21.45 بتوقيت مكة المكرمة، و20.45 بتوقيت القاهرة.

كما يمكنكم مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ على الانترنت وبدون تقطيع على beIN CONNECT.

تقديم مباراة بايرن ميونيخ وريال مدريد

تفوح رائحة الثأر من الموقعة المنتظرة بين بايرن ميونيخ الألماني وضيفه ريال مدريد الإسباني الأربعاء على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ.

ويستضيف ملعب "سانتياغو برنابيو" في مدريد مباراة الإياب في الأول من أيار/مايو.

ويفتتح ليفربول الإنكليزي وضيفه روما الإيطالي الدور نصف النهائي مساء الثلاثاء.

وستقام المباراة النهائية للبطولة في 26 ايار/مايو في كييف.

ويحفل تاريخ البطولة بالمواجهات المثيرة بين الفريقين العريقين المتوجين معاً 17 مرة، 12 لريال (رقم قياسي) و5 مرات لبايرن، لكن "الملكي" الإسباني خرج فائزاً من المواجهتين الأخيرتين في 2014 و2017 وتوّج بطلاً في المناسبتين.

لذلك فإن مواجهتهما الأربعاء التي تعتبر بمثابة النهائي المبكر، تحمل معاني الثأر وأيضاً التحدي بعد أن أعلن مسؤولون في بايرن أن فريقهم هو الوحيد القادر على الحاق الهزيمة بريال.

ويتساوى الفريقان في تاريخ المواجهات في دوري الأبطال، إذ التقيا 24 مرة، ففاز كل من بايرن وريال 11 مرة، وتعادلا مرتين، بحسب احصاءات الموقع الالكتروني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

كما التقى الفريقان ست مرات في نصف نهائي المسابقة بصيغتيها القديمة والجديدة، وكان العبور إلى النهائي من نصيب بايرن أربع مرات.

وتفوق الريال بوضوح على منافسه ذهاباً وإياباً في النسخة الماضية، ففاز 2-1 في ميونيخ بهدفين لنجمه الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو و4-2 في مدريد منها هاتريك للأخير، في طريقه إلى اللقب الثاني بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان.

لكن بايرن اختلف كثيراً عما كان عليه في الموسم الماضي، ويقوده منذ تشرين الأول/أكتوبر 2017 المدرب المخضرم يوب هاينكس (72 عاماً)، آخر من أحرز معه اللقب الأوروبي في 2013 حين توج بالثلاثية التاريخية (مع الدوري والكأس المحليين).

ويأمل بايرن بتكرار الثلاثية مع هاينكس، فهو توج بلقبه السادس على التوالي في الدوري، ووصل إلى نهائي الكأس ضد فرانكفورت.

هاينكس والثلاثية

لبى هاينكس نداء بايرن بعد إقالة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لكنه التزم بالبقاء حتى نهاية الموسم الحالي فقط، ما دفع بإدارة بايرن إلى البحث عن خلف له والتعاقد مع مدرب جديد هو الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب أينتراخت فرانكفورت حالياً.

وقال هاينكس بعد سحب قرعة نصف النهائي "هذا لقاء استثنائي. سنواجه حامل اللقب، فريق ممتاز مع لاعبين استثنائيين، مثل رونالدو"، في حين اعتبر المدير الرياضي للنادي البوسني حسن صالح حميدزيتش أن ريال "خصم مذهل. أقصانا في الموسم الماضي ونريد أن نكون أفضل هذه السنة (...) أنا متفائل. لدينا احترام هائل لهم لكننا لسنا خائفين".

وجه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ كارل هاينتس رومينيغه تحذيراً إلى ريال مدريد قبل نحو أسبوع على اللقاء المرتقب بينهما، معتبراً أن النادي الألماني هو الوحيد القادر على هزيمة النادي الملكي.

وقال رومينيغه "يجب أن نحافظ على تركيزنا حتى الأربعاء المقبل، لكن إذا كان ثمة فريق قادر على إلحاق الهزيمة بريال مدريد في الوقت الحالي، فهو بايرن ميونيخ".

لكن زيدان كان متفائلاً بالقول "أعتقد أننا أفضل حتى من الموسم الماضي (...) لن يتمتع فريق بالأفضلية (في مواجهة ريال وبايرن)، ربما نحن في موقع أفضل لكوننا نخوض الإياب على أرضنا، لكن أعتقد أن الفرص متساوية".

وبدا مدير ريال إميليو بوتراغوينيو واثقاً أيضاً "الفوز بمباراتين نهائيتين توالياً هو إنجاز تاريخي فعلاً، وبالتأكيد احتمال بلوغ المباراة النهائية للموسم الثالث هو مصدر تحفيز هائل (...) سنرى ما نحن قادرون عليه، إلا أنني واثق".

رونالدو الحاسم

يعلق ريال آمالا كبيرة على نجمه رونالدو للعودة من ميونيخ بنتيجة جيدة كما فعل العام الماضي، وهو ما يخشاه المعسكر البافاري.

وقال هاينكس في معرض حديثه عن رونالدو "كان حاسماً في العديد من المحطات، لكن أيضاً ثمة قدرات عامة مهمة للفريق، لكنني آمل في ألا يكون رونالدو في يوم كبير ضدنا".

ورونالدو (33 عاماً) هو الهداف التاريخي لدوري الأبطال مع 120 هدفاً بينها 15 هذا الموسم.

وأدى الدولي البرتغالي دوراً حاسماً في المواجهة المثيرة في ربع النهائي ضد يوفنتوس الإيطالي (3-صفر لريال في تورينو، و3-1 ليوفنتوس في مدريد)، فسجل هدفين في الذهاب أحدهما بتسديدة مقصية خلفية رائعة، وركلة جزاء في اللحظات القاتلة في مباراة الإياب في مدريد كانت كافية لتأهل فريقه.

وتطرق مدافع الفريق جيروم بواتنغ إلى نجم ريال أيضاً "من المستحيل "خنق" رونالدو كلياً (...) ولا يمكننا إيقافه إلا كفريق".

وأضاف في حديث إلى مجلة "كيكر" الألمانية الاثنين "في مطلق الأحوال يحصل على فرص خلال المباراة، لأنه يطلب الكرة بشكل رائع ولديه التوقيت الممتاز" و"إضافة إلى ذلك، فان أسلوب لعب ريال يعتمد عليه".

وتابع اللاعب الدولي الألماني الذي يخشى من القوة الجماعية للنادي الملكي "لذا كفريق، من المهم للغاية أن نبقى موحدين (...) وأن نترك له أقل المساحات الممكنة".

وأشار بواتنغ إلى أن "إسكات رونالدو ليس سوى 50 بالمئة فقط من العمل، لأن بقية اللاعبين جيدون للغاية"، مؤكداً "المهاجم لا يمكن أن يكون أكثر اكتمالاً من رونالدو. القدم اليسرى والقدم اليمنى والرأس، هو يسيطر على كل شيء. أمام المرمى، إنه آلة".

وفي حين تبدو تشكيلة زيدان شبه مكتملة، فإن بايرن يعاني من إصابات أبرزها للاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال الذي خضع إلى عملية جراحية في الركبة ستبعده حتى نهاية الموسم.

ويغيب أيضاً الفرنسي كينغسلي كومان الذي خضع لعملية جراحية في شباط/فبراير الماضي في كاحله، ويستمر غياب الحارس مانويل نوير الذي عاد إلى التمارين بعد تعافيه من كسر في القدم أبعده منذ أيلول/سبتمبر، إلا أنه لم يشارك بعد في المباريات.