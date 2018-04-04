ليفربول يصعق مانشستر سيتي ويهزمه بثلاثية نظيفة - شاهد هدف محمد صلاح وخروجه مصاباً

حقق ليفربول الانكليزي فوزاً كبيراً على مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة الاربعاء على ملعب انفيلد في ذهاب الدور ربع النهائي ليقطع شوطاً كبيراً لبلوغ الدور نصف النهائي من دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.

وجاءت أهداف ليفربول الثلاثة في الشوط الاول وحملت تواقيع المصري محمد صلاح من مسافة قريبة (12) واليكس اوكسلايد تشامبيرلاين بتسديدة صاروخية من خارج المنطقة (21) والسنغالي ساديو ماني بكرة رأسية (31).

ويلتقي الفريقان اياباً على ملعب الاتحاد الثلاثاء المقبل.

مجريات وأهداف المباراة

انتهاء المباراة بفوز ليفربول بثلاثية نظيفة

د51 خروج محمد صلاح من المباراة مصاباً

بداية الشوط الثاني من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

انتهاء الشوط الأول بتقدم ليفربول بثلاثية نظيفة

- د30 محمد صلاح يصنع الهدف الثالث بتمريرة كرة على المقاس إلى زميله ماني الذي يتابعها راسية في شباك مانشستر سيتي.

- د21 تشامبرلاين يضاعف النتيجة الى 2-0 من تسديدة صاروخية من مسافة 25 متراً.

-د12 محمد صلاح يفتتح التسجيل لفريق ليفربول بعد تمريرة من زميله فيرمينيو اثر دربكة داخل منطقة جزاء مانشستر سيتي.

- انطلاق المباراة

جماهير ليفربول تستقبل لاعبي مانشستر سيتي

تشكيلة الفريقين:

محمد صلاح في تشكيلة يورغن كلوب

غياب أغويرو لا يزال مستمراً عن صفوف السيتي

How we're lining-up at Anfield tonight! 🙌



City XI | Ederson, Walker, Kompany (C), Otamendi, Laporte, Fernandinho, Silva, De Bruyne, Gundogan, Sane, Jesus



Subs | Bravo, Danilo, Stones, Sterling, Delph, Bernardo, Zinchenko#lfcvcity #mancity pic.twitter.com/wEeldnQ8F7 — Manchester City (@ManCity) April 4, 2018

ما قبل المباراة

ستتركز العيون على البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي إذ من المنتظر أن تكون مواجهة مثيرة ومليئة بالأهداف.

تجمع مواجهة أنفيلد رود بين عملاقين إنكليزيين يحدوهما أمل كبير وطموح غير محدود بفرض نفسهما في المشهد الأوروبي.

التاريخ مع ليفربول والحاضر مع سيتي

ويقف التاريخ إلى جانب ليفربول الأكثر شهرة من خلال المشاركات وإحراز الألقاب خارج حدود الوطن.

ولكن الحاضر مع سيتي الذي يسير نحو إحراز لقب الدوري المحلي للمرة الخامسة في تاريخه، سجلا يقتصر على لقب أوروبي وحيد في كأس الكؤوس في موسم 1969-1970، والتي الغيت لاحقاً ودمجت بكأس الاتحاد الاوروبي، وتعرفان حاليا باسم الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ).

وتعج صفوف الفريقين باللاعبين المحترفين من الطراز العالمي، ويعتمدان أسلوبا هجومياً يعول فيه ليفربول على المصري محمد صلاح هداف الدوري الإنكليزي حالياً، والبرازيلي روبرتو فيرمينو، وفي مواجهتهما الأرجنتيني سيرخيو أغويرو والإنكليزي رحيم ستيرلينغ.

وتزول هذه الفوارق بوجود مدربين من بين الأفضل حالياً في العالم، الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، والإسباني جوسيب غوارديولا.

وتقابل الفريقان في الدوري مرتين هذا الموسم، فحقق سيتي فوزاً كاسحاً على أرضه في الذهاب 5-0، وثأر ليفربول في الإياب على ملعب انفيلد 4-3 بعدما تقدم 4-1 حتى الدقيقة 84.

