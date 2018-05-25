التدريب شارك فيه جميع اللاعبين بقيادة ثلاثي الهجوم محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو.

وقام المدرب يورغن كلوب بمخاطبة اللاعبين قبل بداية الحصة التدريبية التي ظهر فيها لاعبو الفريق بروح معنوية عالية، أملا في تحقيق لقب البطولة للمرة الأولى منذ عام 2005، وإيقاف سيطرة ريال مدريد والأندية الإسبانية عليها خلال الأعوام السابقة.

ستكون المباراة التي تجمع بين ليفربول وريال مدريد منقولة في بث مباشر عبر قنوات HD1 و HD3 و HD4 و HD11 في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكّة المكرّمة.

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