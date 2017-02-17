سواريز يؤمن بقدرة برشلونة على مفاجأة "الباريسي"

اعتبر الأوروغواياني لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني الجمعة أنّ فريقه قادر على تعويض تأخره الكبير صفر-4 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، عندما يخوض مباراة الإياب في 8 آذار/مارس.

وتعرّض برشلونة للخسارة المذلة على ملعب مضيفه الفرنسي الثلاثاء، وبدأ ضعيف الحيلة أمام لاعبي المدرب الإسباني الآخر أوناي إيمري.

وقال سواريز في حدث خيري الجمعة: "من الصعب الخسارة بهذه الطريقة، خصوصاً في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، لكني أعتقد أنّ هذا الفريق قادر على قلب الأمور".

وتابع: "يجب أن نقنع أنفسنا. نحن كلنا مذنبون. عندما نفوز، نفوز سوياً، والأمر عينه عندما نخسر"، مضيفاً "هذا الفريق صنع التاريخ بإحرازه الثلاثية وألقاب كثيرة في السنوات الماضية، وإذا أردنا صنع التاريخ كفريق، هاذا يعني أنه يجب التركيز لقلب النتيجة".

وتعرّض مدرب برشلونة لويس إنريكه لانتقادات لاذعة بعد الخسارة، وشكّك بخططه لاعبا وسطه الدوليان سيرجيو بوسكيتس وأندريس إينيستا.

وأحرز إنريكه 8 ألقاب في 3 مواسم مع برشلونة، لكنّ مستقبله مع النادي ليس مؤكداً في ظل عدم تجديد عقده الذي ينتهي الصيف المقبل.