زيدان يؤكد غياب بايل عن مواجهة بايرن

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني الاثنين أن الإصابة ستبعد الجناح الويلزي غاريث بايل عن مباراة فريقه أمام ضيفه بايرن ميونيخ الألماني الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويعاني الويلزي من إصابة في الكاحل تعرض لها في مباراة الذهاب الأربعاء الماضي في ميونيخ عندما فاز فريقه 2-1 وخطا خطوة كبيرة نحو التأهل إلى دور الأربعة للمرة السابعة على التوالي (رقم قياسي).

وغاب بايل عن المباراة ضد سبورتينغ خيخون السبت في الدوري المحلي، ويحوم الشك حول مشاركته في "الكلاسيكو" أمام الغريم التقليدي برشلونة الأحد المقبل.

وكان بايل غاب نحو 3 أشهر بسبب إصابة في أربطة الكاحل الأيمن خضع على إثرها لعملية جراحية.

وقال زيدان الاثنين أن بايل "عمل جاهداً على العودة إلى صفوف الفريق بعد إصابته، لقد كان متحمساً".

وأضاف: "عندما عاد كان يائساً، لأنه لا يزال يشعر بانزعاج يمنعه من أن يكون جاهزاً وأتمنى أن لا يكون هناك شيء، وفي غضون أيام قليلة يمكن أن يكون معنا مرة أخرى".

وتابع "لن يكون جاهزاً لمباراة بايرن لأننا لا نريد أن نخاطر"، مضيفاً "آمل في أن يكون معنا أمام برشلونة، ولكن علينا أن ننتظر ونرى".

وأشار إلى أنها "مسألة يجب متابعتها يوماً بعد يوم".

يذكر أن ريال مدريد يسعى إلى أن يصبح أول ناد ينجح في الاحتفاظ بلقبه القاري منذ 27 عاماً عندما حقق ميلان هذا الإنجاز عام 1990، كما يأمل من التتويج بلقب الدوري الاسباني للمرة الاولى منذ 2012.

ويتصدر النادي الملكي ترتيب الدوري الإسباني بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة، علماً أنه له مباراة مؤجلة.