وسجل جوشوا كيميتش (28) الهدف الأول لأصحاب الأرض فيما أدرك البرازيلي مارسيلو التعادل في الدقيقة 44 ثم أضاف ماركو أسينسيو الهدف الثاني للفريق الملكي (57).

وحقق بذلك ريال مدريد رقماًَ قياسياً جديداً ببلوغه الفوز 150 في دوري الأبطال.

ما هو تقييكم لأداء لاعبي بايرن وريال مدريد؟

وتقام مباراة الإياب على ملعب "سانتياغو برنابيو" في مدريد الثلاثاء المقبل.

وكان ليفربول الانكليزي اكتسح ضيفه روما الإيطالي 5-2 الثلاثاء في ذهاب المواجهة نصف النهائية الأولى، ويلتقيان إياباً الأربعاء المقبل في روما.

وتقام المباراة النهائية للبطولة في 26 أيار/مايو في كييف.

وتفوق ريال على بايرن ميونيخ بالنتيجة ذاتها في ميونيخ أيضاً في ذهاب ربع نهائي النسخة الماضية في طريقه الى تعزيز رقمه القياسي باللقب الثاني عشر، إذ فاز إياباً على ملعبه 4-2 بعد التمديد.



تفاصيل المواجهة:

نهاية المباراة بفوز ريال مدريد خارج أرضه على بايرن ميونيخ 2-1

88: ليفاندوفسكي ينفرد ويضيع فرصة هامة لادراك التعادل

67: بايرن والحظ العاثر

57: أسينسيو يضيف الهدف الثاني لريال مدريد بعد هفوة كارثية من رافينيا

عودة المبارة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1، مع مغادرة لاعبين من فريق بايرن ميونيخ للاصابة، الهولندي آريين روبن وأخذ مكانه الإسباني تياغو ألكنتارا وجيروم بواتينغ وحل مكانه نيكلاس سولي.

43: تصويبة مارسيلو لا تصد ولا ترد (1-1)

41: هوميلز فشل في التعامل مع الكرة واضافة الهدف الثاني

34: ريبيري يتعامل مع الكرة كلاعب هاو

28: بايرن ميونيخ يشن هجوماً سريعاً من جهة مارسيلو (الذي صعد للهجوم) وكيميتش يخدع نافاس ويسجل الهدف الأول

بداية المباراة بين بايرن ميونيخ * ريال مدريد

التشكيلة الأساسية لفريق ريال مدريد

التشكيلة الأساسية لفريق بايرن ميونيخ

وصول الفريقين لملعب أليانز أرينا