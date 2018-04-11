وسجل ليوفنتوس المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش برأسيتين (2 و37) ولاعب الوسط الفرنسي بليز ماتويدي بعد خطأ من حارس ريال الكوستاريكي كيلور نافاس (61). وفي وقت كان يستعد الفريقان لشوطين اضافيين منح الحكم ركلة جزاء جدلية ترجمها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفاً وحيداً لريال ليتأهل الملكي 4-3 بمجموع المباراتين.

وانضم ريال في نصف النهائي إلى ليفربول الإنكليزي الذي تخطى الثلاثاء مواطنه مانشستر سيتي (3-0 و2-1)، روما الإيطالي الذي صدم برشلونة الإسباني (1-4 و3-0) وبايرن ميونيخ الألماني المتأهل الأربعاء على حساب إشبيلية الإسباني (2-1 و0-0).

وأعادت المباراة سيناريو مباراة روما وبرشلونة الثلاثاء، عندما قلب الأول تأخره الكبير 1-4 ذهاباً إلى فوز 3-0 على أرضه منحه بطاقة نصف النهائي للمرة الاولى منذ 1984.

وكان نهائي العام الماضي جمع ريال مدريد مع يوفنتوس في كارديف، وفاز "الملكي" 4-1 بينها ثلاثية في الشوط الثاني، محرزاً لقبه الثاني عشر (رقم قياسي).

ولعب رونالدو (33 عاما)، افضل لاعب في العالم 5 مرات والذي خاض مباراته الـ150 في دوري الابطال، مجدداً دوراً حاسماً في تأهل ريال الى نصف النهائي ولو من نقطة الجزاء، اذ سجل ثلاثة أهداف في مباراتي الذهاب (3-1) والإياب (2-1) امام باريس سان جيرمان الفرنسي في ثمن النهائي، وواصل تألقه ضد يوفنتوس بتسجيله هدفين ذهاباً، أحدهما بتسديدة اكروباتية رائعة دفعت جمهور بطل إيطاليا للتصفيق له.



تفاصيل الأهداف وأهم الأحداث:

نهاية المباراة بتأهل ريال مدريد رغم خسارته 3-1، مستفيداً من فوزه ذهاباً في تورينو 3-0.

- ركلة جزاء جدلية للغاية طردت بوفون للاعتراض وأهلت ريال مدريد بعد أن سجلها الدون كريستيانو رونالدو.

- د 79 كيليني غير الموفق كاد أن يسجل في مرماه غير أن الكرة التي ردها برأسه أخطأت المرمى.

- د 78 إيسكو يسدد لكن بوفون يأبى الاستسلام، ثم يحاول بعد دقيقة واحدة فاران لكنها تجاور القائم.

- يوفي يقاوم الضغط المدريدي من خلال تنظيم بعض الهجمات.

- د 69 البديل أسينسيو يسدد حرة مباشرة لكنها لم تشكل خطراً على مرمى بوفون.

ريال مدريد متأخراً بهدفين في الشوط الأول لأول مرة على أرضه منذ فبراير 2000 ضد بايرن ميونيخ.

- 61 يوفي يسجل الهدف الثالث عن طريق الفرنسي بليز ماتودي بعد خطأ فادح من نافاس.

- ريال مدريد يرمي بثقله لتسجيل ولو هدف لتعقيد مهمة يوفي.

- البرازيلي دوغلاس كوستا يجرب حظه بكرة قوية بلا خطورة.

- بداية الشوط الثاني، وقد أشرك زيدان فاسكيز بدلا من كاسميرو، وأسينسيو بدلاً من غاريث بايل.

حافظ اليوفي على نظافة شباكه 6 مرات في آخر 10 مباريات لعبها خارج أرضه في دوري الأبطال.

- نهاية الشوط الأول باقتراب يوفي من تحقيق المعجزة 2-0.

- 47 فاران يصيب برأسه عارضة بوفون ويكاد يسقط قلوب الإيطاليين.

- د 37 النجم الكرواتي ماندزوكيتش يحرز الثاني برأسه أيضاً بعد كرة مرفوعة بشكل ممتاز من ستيفان ليشتستاينر.

- إيسكو بدوره انطلق نحو الشباك لكن بوفون وقف بكل خبرته حيال الكرة المسددة من النجم الإسباني.

- د 32 خضيرة يستبسل أمام مواطنه كروس مانعاً الأخير من تسديد كرته نحو المرمى.

- د 30 النجم البرازيلي مارسيللو يرد بكرة أكثر دقة لكنها أيضاً لا تجد طريق الشباك.

- خضيرة يسدد كرة تعلو المرمى بلا خطورة

- د 17 أليغري يخرج بشكل مستعجل ماتيا دي تشيليو ويدخل ستيفان ليشتستاينر ليعزز دفاع يوفي أمام هجمات مدريد.

- د 14 رونالدو يسدد بقوة لكن بوفون يردها ثم يتابعها من موقع التسلل إيسكو.

- ريال مدريد يبدو أنه عاقد العزم على تحاشي ما جرى لبرشلونة أمس.

- د 10 غاريث بايل حاول تعديل النتيجة لكن بوفون كان على الموعد.

المباراة رقم 150 في دوري أبطال أوروبا لكريستيانو رونالدو

- د 7 هيغوايين كاد أن يضيف الثاني لكن كرة دوغلاس كوستا لم يستغلها زميله الأرجنتيني، بسبب تألق حارس ريال مدريد كيلور نافاس.

- د 2 هدف ليوفي من رأس الكرواتي ماندزوكيتش بعد كرة مرفوعة رائعة من خضيرة.

- انطلاق المباراة بصافرة الحكم الإنكليزي مايكل أوليفير

- يطمح الريال إلى الوصول إلى نصف نهائي دوري الأبطال/الكأس الأوروبية للموسم الثامن على التوالي – سلسلة قياسية في المنافسة.

تشكيلة ريال مدريد:

تشكيلة يوفنتوس: