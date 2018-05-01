بلغ ريال مدريد الدور النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا رغم تعادله مع بايرن ميونيخ الألماني 2-2، اليوم الثلاثاء، في اياب ثمن نهائي المسابقة.

سجل كريم بنزيمة ثنائية ريال مدريد في الدقيقتين 10 و46، فيما جاءت ثنائية بايرن ميونيخ عبر جوشوا كيميتش (2) وخاميس رودريغيز (62).

وانتهت مباراة الذهاب بفوز ريال مدريد 2-1 ليتأهل إلى النهائي الثالث على التوالي بفوزه 4-3 بمجموع المواجهتين.

نهاية المباراة بالتعادل 2-2 - ريال مدريد إلى النهائي الثالث على التوالي

- كيلور نافاس ينقذ بطل أوروبا من هدف ثالث بتصدٍ رائع أمام تسديدة توليسو القوية.

- خاميس رودريغيز يدرك التعادل لبايرن ميونيخ مانحاً الأمل لعملاق ألمانيا من أجل التواجد في النهائي.

- رونالدو يضيع فرصة اضافة الهدف الثالث أمام شباك خالية.

- تسديدة قوية من ألابا أبدع في إبعادها كيلور نافاس إلى ركنية.

- بداية جنونية للشوط الثاني، الحارس أولريتش يرتكب خطأ غريباً عجيباً وفتح مرماه أمام كريم بنزيمة ليسجل الهداف الثاني.

- أحد أفضل المباريات في نسخة هذا العام تنتهي بالتعادل الإيجابي في الشوط الأول وسط حالات تحكيمية مثيرة للجدل.

- لمسة يد من مارسيلو داخل منطقة الجزاء لا يمنح على اثرها الحكم التركي ركلة جزاء لبايرن ميونيخ معتبراً أن اللمس لم يكن متعمداً.

(خبير التحكيم في قنواتنا جمال الشريف أكد وجود ركلة جزاء لبايرن ميونيخ)

- تسديدة مباغتة من الفرنسي توليسو مرت قريبة من مرمى نافاس.

- رونالدو يكسر الجمود الذي أصاب لاعبي ريال مدريد ويأتي بتسديدة قوية تفطن لها أولريتش وأبعدها إلى ركنية.

- الحظ يعاند بايرن ويمنعه من تسجيل الهداف الثاني، ريبيري يمرر لليفاندوفسكي والبولندي يسدّد لكن نافاس تصدى وأهداها أمام مولر الذي أعادها برأسه لخاميس رودريغيز الذي سدد فوق المرمى.

- المخضرم فرانك ريبيري يتلاعب بدفاع ريال مدريد ويمرر لتوماس مولر الذي سددها ضعيفة في احضان نافاس.

- ريال مدريد يكشر عن أنيابه مطلع الدقيقة 28 ويقترب من تسجيل الهدف الثاني بفضل مارسيلو في مناسبة أولى وطوني كروس في مناسبة ثانية لكن دفاع بايرن تفطن وأبعدها.

- نصف الشوط الأول شهد سيطرة شبه مطلقة لبايرن ميونيخ الذي خلق العديد من الفرص دون النجاح في تسجيل الهدف الثاني.

- عرقلة على ليفاندوفسكي في مناطق الجزاء يعتبرها الحكم التركي تشاكير قانونية ويطالب باستمرار اللعب.

- ريال مدريد يرد سريعاً ويدرك التعادل من رأسية الفرنسي كريم بنزيمة.

- من دون مقدمات العملاق الألماني يفتح التسجيل عبر نجمه الشاب جوشوا كيميتش بعد دقيقتين فقط على البداية.

كريستيانو رونالدو يكسر رقم تشافي هرنانديز (151 مباراة) ويبلغ المباراة رقم 152 في دوري أبطال أوروبا.

تشكيلة ريال مدريد

تشكيلة بايرن ميونيخ