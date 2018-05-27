وحقق الفريق الملكي لقبه الـ13 في المسابقة والثالث توالياً.

وأصبح رونالدو (33 عاماً) أول لاعب يفوز بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا بعد انتصار ريال مدريد أمس على ليفربول 3-1 في نهائي كييف.

لكن الدون البرتغالي اختار هذا التوقيت بالذات ليثير الشكوك حول مستقبله في النادي الملكي بعد أن قال للصحفيين: "ليس هذا هو الوقت المناسب، لكنني أريد أن أكون صادقاً، سأقول شيئاً ما خلال أسبوع، لأن المشجعين ساندوني دائماً وهم في قلبي".

وعلى الرغم من تمديد تعاقده حتى 2021، قال رونالدو إنه ليس من المؤكد أنه سيكون في مدريد الموسم المقبل.

وأضاف: "لا أستطيع ضمان أي شيء، لن اختبئ، في الأيام القليلة القادمة سأتحدث".

