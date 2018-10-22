وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم الاثنين قبل اللقاء المرتقب بين يوفنتوس ومضيفه مانشستر يونايتد في المرحلة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال رونالدو: "أعرف أنني مثال، 100%، على أرضية الملعب وخارج أرضية الملعب".



ووجد رونالدو (33 سنة) نفسه في الأسابيع الأخيرة أمام إعادة فتح تحقيق في لاس فيغاس في التهم التي رفعتها كاثرين مايورغا (34 عاماً)، التي تدعي تعرضها للاغتصاب من قبله في 13 حزيران/يونيو 2009.



ونفى رونالدو سابقاً بشدة التهم الموجهة إليه وحظي بدعم ناديه.



وفي المؤتمر الصحافي اليوم، قال اللاعب: "أنا مبتسم دائماً. أنا سعيد. وأنا ممتن باللعب في ناد رائع ولدي أسرة رائعة ولدي أربعة أطفال وأنا بصحة جيدة (...) لدي كل شيء. أما الباقي، فهو لا يعيقني".



أضاف "أنا في حالة جيدة جداً جداً".



ولم يؤثر هذا الاتهام حتى الآن على مستوى رونالدو في الملعب بالنسبة لناديه الجديد الذي انضم إليه هذا الصيف من ريال مدريد الإسباني مقابل نحو 100 مليون يورو.

وسجل رونالدو خمسة أهداف في مبارياته الست الأخيرة في الدوري الإيطالي، لكنه لم يفتتح حتى الآن غلته في دوري الأبطال، والتي خاض فيها 30 دقيقة فقط هذا الموسم في الجولة الأولى أمام فالنسيا الإسباني، قبل أن يطرد ويغيب عن الجولة الثانية.



وأردف رونالدو قائلاً: "لن أكذب في هذا الموقف"، مضيفاً "المحامون الذين وكلتهم للدفاع عني واثقون وبطبيعة الحال أنا أيضاً"، موضحاً "أهم شيء هو أنني أستمتع بكرة القدم، أستمتع بحياتي. الباقي، لدي أناس يعتنون بحياتي. بالطبع، الحقيقة تأتي دائماً في المركز الأول. لذلك، أنا جيد".



وتطرق رونالدو لعودته الى ملعب أولد ترافورد حيث برز على الساحة العالمية بين العامين 2003 و2009، قبل الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.



وقال رونالدو "العودة الى مانشستر تحمل معها عاطفة هائلة، عندما تابعت سحب القرعة، تذكرت التاريخ الذي صنعته هنا".



أضاف "أحرزت كل الألقاب هنا (...) تذكرت المشجعين، وتذكرت أحد الأشخاص الذين ساعدوني الى أقصى حد (المدرب السابق) السير أليكس فيرغوسون".



وفيما يتعلق بخسارات ريال مدريد المتتالية واحتمالات إقالة مدربه لوبيتيغي قال رونالدو: "لست الشخص المناسب للإجابة عن حالة ريال مدريد".