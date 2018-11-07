حقق روما المتأهل إلى نصف نهائي النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أوروبا فوزاً هاماً على مضيفه سسكا موسكو بهدفين مقابل هدف في إطار الجولة الرابعة من مباريات المجموعة السابعة ضمن دور المجموعات من البطولة.

افتتح التسجيل لفريق العاصمة الإيطالية كوستاس مانولاس في الدقيقة الرابعة وتعادل أرنور سيغوردسون في الدقيقة 51 لسسكا قبل أن يسجل لورينزو بيليغريني هدف الفوز لروما في الدقيقة 59.

وشهدت المباراة طرد هوردور ماغنوسون لاعب وسط سسكا في الدقيقة 56.

بذلك رفع روما رصيده من النقاط إلى 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات مقابل هزيمة واحدة، فيما لقي سسكا هزيمته الثانية وتجمد رصيده عند 4 نقاط.

