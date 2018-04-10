روبن يحذر من ثورة إشبيلية إذا استهتر بايرن ميونيخ

ويحل الفريق الأندلسي ضيفاً على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ الأربعاء في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم، ويسعى الى تعويض تأخره ذهابا على أرضه.

وعاد الفريق البافاري بفوز ثمين من الأندلس 2-1 الأسبوع الماضي، ليحظى بأفضلية كبيرة بلوغ الدور نصف النهائي للمرة السابعة في آخر تسعة مواسم. إلا أن مدرب بايرن يوب هاينكس ولاعبيه يبدون حذرا قبل لقاء إشبيلية، لاسيما وأن الفريق الإسباني حقق مفاجأة في الدور ثمن النهائي بإقصائه مانشستر يونايتد (0-0 ذهاباً و2-1 إياباً في أولد ترافورد)، ليبلغ ربع النهائي للمرة الأولى منذ 60 عاماً.

وشدد روبين على ضرورة الحذر لاسيما وأن بايرن خرج من الأدوار الاقصائية للمسابقة أمام فرق إسبانية في المواسم الأربعة الأخيرة.

وقال في مؤتمر صحافي عشية المباراة "يجب أن نكون حذرين"، متابعاً "هي الفرصة الأخيرة لإشبيلية ولا شك بأنه سيبذل قصارى جهده. الجميع يتحدث عن نصف النهائي، لكن عندما نفوز نستطيع الحديث عن هذا الموضوع".

أضاف "الفوز 2-1 خارج القواعد هو أمر جيد دائماً، لكنه ليس مثل نتيجة 5-0 ضد بشكتاش (التركي في ثمن النهائي)"، مضيفاً أن إشبيلية "حقق نتيجة رائعة ضد مانشستر يونايتد وندرك أنه يتعين علينا تقديم عرض جيد".

استبعاد الابا وفيدال

وفي السياق ذاته، استبعد مدرب بايرن يوب هاينكس ديفيد الابا وارتورو فيدال عن القائمة المدعوة لمواجهة إشبيلية.

وغاب المدافع متعدد المواهب الابا عن آخر مباراتين مع العملاق البافاري بسبب إصابة في الظهر بينما أصيب لاعب الوسط فيدال في ركبته خلال مباراة الذهاب أمام إشبيلية.

وقال هاينكس للصحفيين اليوم الثلاثاء "تدرب ديفيد مع الفريق بالفعل لكنه لم يشارك في اليومين الماضيين إذ لم يتعاف بشكل كامل. ولهذا أعتقد أنه من الأفضل له أن يخوض حصص تدريب إضافية على أن يعود للعب السبت المقبل. "أعتقد أن ارتورو فيدال سيعود للمران بعد غد الخميس".

وتوقع هاينكس الذي توج مع بايرن بآخر ألقابه الأوروبية عام 2013، أن يبادر إشبيلية الى الهجوم من البداية في مباراة الأربعاء.

وقال "أنا واثق من أنهم سيلعبون بطريقة هجومية (...) عندما تخسر 1-2 على ملعبك، يتعين عليك أن تأخذ المبادرة، وهذا ما سيقوم به إشبيلية بالتأكيد"، متابعاً "يتعين عليهم أن يخاطروا ويسجلوا هدفين في ملعبنا".

أضاف أن إشبيلية "فريق يضغط بطريقة جيدة لكننا ندرك ما يجب القيام به (...) نحن في حالة جيدة، متعطشون وهدفنا هو بلوغ نصف النهائي".

الأكيد أن بايرن الذي ضمن في عطلة نهاية الأسبوع لقبه السادس توالياً والثامن والعشرين في تاريخه في الدوري الألماني، لم يرحم منافسيه على ملعبه، وسحق كل من هامبورغ وبوروسيا دورتموند بسداسية نظيفة في آخر مباراتين استضافهما في "أليانز أرينا" في البوندسليغا.

أما مدرب إشبيلية، الإيطالي فيتشنزو مونتيلا فأكد أن "المستحيل يصبح ممكناً عندما تؤمن بالقدرة على تحقيقه ولا زلت مؤمناً بإمكانية تحقيق ذلك"، في إشارة الى قلب نتيجة الذهاب والعبور إلى الدور نصف النهائي.