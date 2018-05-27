راموس يتمنى عودة صلاح قريباً وميدو ينتقد



وانتصر ريال مدريد الإسباني على ليفربول الإنكليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت 3-1 في مباراة شهدت خروج المصري محمد صلاح (30) عقب احتكاك مع راموس.

وكانت لقطة راموس وصلاح من أبرز لقطات مباراة النهائي نظراً لتسبب الأول بخروج الفرعون واحتمال وجود نية إيذاء من قبل لاعب ريال مدريد على أبرز نجوم ليفربول.

وغرّد راموس في حسابه الرسمي على تويتر بعد المباراة: "أحياناً كرة القدم تظهر لك جانباً جيداً، وسيئاً في مرات أخرى".

مضيفاً: "قبل كل شيء نحن زملاء محترفين، أتمنى عودتك قريباً"، محاولاً التلميح بأنّه لم يتقصد إيذاء لاعب منتخب مصر.

ودارت الأحاديث عن احتمال غياب صلاح عن منتخب مصر في كأس العالم بسبب تمزق في أربطة الكتف بحسب العديد من وسائل الإعلام، لكن التقرير الرسمي الطبي لم يصدر بعد.

من جهته انتقد الدولي المصري السابق أحمد حسام ميدو أسلوب راموس في اللعب مسلّماً بتقصد قائد ريال إيذاء مواطنه صلاح.

وغرّد ميدو على تويتر: " من يفهم في كرة القدم يعلم أنّ راموس تعمّد إصابة صلاح".