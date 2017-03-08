راموس الشخصية التي تعيد الروح دائماً لمدريد

وسجل كابتن ريال مدريد أمس ثنائية (الهدف الثاني احتسب لـدريس ميرتنز لاعب نابولي) لينجح الملكي بتكرار النتيجة على نابولي (3-1) في ذهاب وإياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال راموس "كنت أرغب في مساعدة الفريق بالتهديف في اللحظات الحاسمة. لقد عانينا".

وأضاف "دائماً ما نتمسك بإيجابيتنا. لا أعتقد أننا لم نعمل بجدية. ولكن نابولي ضغط علينا ولم نكن نقرأ المباراة بشكل جيد في البداية. وبعدها كانت رؤيتنا للأمور أفضل وحققنا نتيجة جيدة".

وتابع "كنا نتوقع مواجهة معقدة، ولكننا أيضا نعرف كيف نقلب الموازين لصالحنا بعد المعاناة".

وفيما يلي بعض الأرقام التي حققها راموس:

- سيرجيو راموس الآن يتساوى بعدد أهدافه مع المدافع البرازيلي السابق لريال مدريد روبرتو كارلوس، بـ 68 هدفاً لكن رقم راموس لا يزال بعيداًَ عن فيرناندو هييرو 127.

- سجل راموس 11 هدفاً في 100 مباراة في البطولات الأوروبية لريال مدريد، سبعة منهم بالرأس.

- راموس أصبح أكثر مدافع هداف في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم حتى الآن (10 أهداف).

- راموس أصبح رابع هدافي ريال مدريد هذا الموسم بعد موراتا (13،)، بنزيمة (15) وكريستيانو رونالدو (25).

- فقط الإنكليزي جون تيري (7 أهداف) سجل بالرأس أكثر من راموس (6 أهداف) في دوري أبطال أوروبا منذ 2003-2004.