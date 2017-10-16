دوري ابطال اوروبا - مانشستر سيتي يختبر قدراته أمام الرائع نابولي

سيكون عشاق الكرة الجميلة على موعد مع قمة مرتقبة بين مانشستر سيتي الإنكليزي ونابولي الإيطالي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا.

يحتل مانشستر سيتي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق 3 نقاط عن شاختار دونيتسك الأوكراني الثاني ونابولي الثالث، فيما يتذيل فينورد الهولندي ترتيب المجموعة برصيد خال من النقاط.

المواجهة التي يحتضنها ملعب الاتحاد في مانشستر، ستجمع أفضل فريقين هجومياً في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى (إضافة إلى باريس سان جرمان الفرنسي).

وسجل لاعبو المدرب الإسباني بيب غوارديولا 29 هدفاً في أول ثماني مباريات في الدوري الإنكليزي الذي انفردوا بصدارته في عطلة نهاية الأسبوع، بمعدل 3.62 أهداف في المباراة، ليصبح أول فريق يحقق ذلك في دوري النخبة الانكليزية منذ إيفرتون عام 1894.

أما نابولي، فحقق 26 هدفاً في ثماني مباريات ضمن الدوري المحلي، آخرها فوزه على روما خارج ملعبه السبت 1-صفر، علماً أن نابولي فاز في مبارياته الثماني منذ بداية الموسم.

ولم يقتصر تسجيل أهداف سيتي على لاعب واحد، إذ تمكن البرازيلي غابريال جيزوس والأرجنتيني سيرخيو أغويرو ورحيم ستيرلينغ في تسجيل 7 أهداف في مختلف المسابقات، بينما سجل الألماني الشاب لوروا ساني 6 أهداف. كما يبرز تألق صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين لاسيما من خلال التمريرات الحاسمة.

وجرّب غوارديولا طريقة لعب 3-5-2 لإشراك الثنائي أغويرو وجيزوس في خط المقدمة، لكن فريقه قدم أفضل العروض عندما اعتمد طريقة 4-3-3 حيث نجح في التغلب على ليفربول 5-صفر، وواتفورد 6-صفر، وتشلسي 1-صفر، وكريستال بالاس 5-صفر وستوك سيتي 7-2.

وبعد المباراة الأخيرة الأحد، قال غوارديولا إن فريقه قدم "أفضل أداء" له منذ توليه مهامه على رأس الجهاز الفني.

أما مدرب نابولي ماوريتسيو ساري فقد بنى فريقاً من الأقوى هجومياً في أوروبا هذا الموسم، وحظي بإشادة من مدافع الفريق السنغالي كاليدو كوليبالي الذي قال عنه أنه "عبقري. يرى أشياء لا يراها غيره".

ويبدو أن بيع هداف الفريق غونزالو هيغواين إلى يوفنتوس في صفقة بلغت قيمتها 94 مليون يورو في تموز/يوليو 2016، كانت نقطة التحول في الفريق الجنوبي الساعي إلى إحراز لقبه المحلي الأول منذ رحيل الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا عنه في مطلع التسعينات.

فبعد إصابة المهاجم البولندي أركاديوش ميليك في ركبته وعدم فعالية مانولو غابياديني، قام ساري بتغيير مركز الجناح البلجيكي دريس ميرتنز ونقله إلى مركز قلب الهجوم، فكانت ضربة معلم من المدرب لأن الأخير سجل 38 هدفاً في مختلف المسابقات الموسم الماضي واستمر على النهج ذاته في زيارة الشباك الموسم الحالي بتسجيله 7 أهداف في ثماني مباريات.

ويكمل خط الهجوم في نابولي الإسباني خوسيه كاليخون (4 أهداف) ولورنزو إيسينيي (3 أهداف).

وأشاد مدرب ميلان ومنتخب إيطاليا السابق أريغو ساكي بساري، معتبراً أنه "قائد كبير لفريقه ومنحه هوية محددة وجعله يعشق اللعب الجميل (...) لا يحظى نابولي بتاريخ هائل لكن ساري يقوم بعمل رائع".