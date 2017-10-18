في المجموعة الرابعة، من المتوقع ألا يواجه برشلونة صعوبة في تحقيق فوزه الثالث على التوالي في أول لقاء له ضد ضيفه أولمبياكوس الذي خرج خالي الوفاض من مباراتيه الأوليين، لكن الأنظار ستكون شاخصة نحو جمهور النادي الكاتالوني الذي سيتواجد في مدرجات "كامب نو" للمرة الأولى منذ استفتاء الاستقلال عن السلطة المركزية.

واضطر برشلونة في مباراته الأخيرة على ملعبه أن يواجه لاس بالماس (3-صفر) في الدوري المحلي بمدرجات خالية من الجمهور لأن اللقاء كان يوم استفتاء الاستقلال الذي أجراه اقليم كاتالونيا رغم قرار القضاء الإسباني باعتبار هذه الخطوة مخالفة للقانون، ما أدى إلى سقوط عشرات الجرحى في مواجهات مع الشرطة.

الأجواء المتشنجة تلقي بظلالها على المدرجات

ومن المتوقع أن يحافظ الجمهور الكاتالوني على تقليده في مباراة الأربعاء التي تجمع مدرب برشلونة فالفيردي بالفريق الذي احرز معه لقب الدوري اليوناني مرتين خلال الفترتين اللتين أمضاهما معه (2008-2009 و2010-2012).

ويقدم برشلونة بداية موسم رائعة بقيادة فالفيردي رغم خسارته مهاجمه البرازيلي نيمار لمصلحة باريس سان جرمان الفرنسي، إذ فاز النادي الكاتالوني في مبارياته السبع الأولى في الدوري قبل تعادل السبت مع اتلتيكو، وذلك اضافة الى فوز بمباراتيه الأوليين في دوري الأبطال.

ومن المتوقع أن يحافظ النادي الكاتالوني على سجله المميز في المسابقة على أرضه حيث لم يذق طعم الهزيمة في مبارياته الـ22 الأخيرة بين جمهوره (20 فوزا وتعادلان) منذ ايلول/سبتمبر 2013، وتعزيز صدارته للمجموعة والاقتراب خطوة اضافية من الدور الثاني الذي وصل اليه في جميع مشاركاته منذ موسم 2000-2001.