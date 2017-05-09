دوري أبطال أوروبا - يوفنتوس يتجاوز موناكو ويبلغ النهائي

بلغ يوفنتوس الإيطالي الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بفوزه، اليوم الثلاثاء، 2-1 على ضيفه موناكو الفرنسي في إياب نصف النهائي.

سجل الكرواتي ماريو ماندزوكيتش (33) والبرازيلي داني ألفيش (44) ثنائية يوفنتوس، فيما جاء هدف موناكو عبر كيليان مبابي في الدقيقة 69.

وكان يوفنتوس فاز ذهاباً بثنائية نظيفة في موناكو بالذات.

ويواجه يوفنتوس في نهائي "كارديف" المتأهل من مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني وجاره ريال مدريد الذي فاز ذهاباً بثلاثية نظيفة.

نهاية المباراة بتفوق مستحق ليوفنتوس الذي ضمن مكاناً في نهائي كارديف.

- قبل 5 دقائق على على نهاية الوقت الأصلي للمواجهة دخل المغربي مهدي بن عطية مكان المخضرم أندريا بارزالي.

69 - النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي بدا مصراً على زيارة شباك بوفون وكان له ما أراد حين استثمر تمريرة محكمة من البرتغالي برناردو سيلفا.

67 - مبابي ينفرد ببوفون لكن الأسطورة الإيطالي يتألق في الحفاظ على نظافة شباكه.

54 - أليغري يستبدل الأرجنتيني ديبالا بالكولومبي كوادرادو، والأخير كاد يسجل الهدف الثالث لولا تدخل الدفاع.

يوفنتوس أنهى الشوط الأول متفوقاً بثنائية نظيفة ووضع قدماً في نهائي كارديف.

داني ألفيش سجل 3 أهداف في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في مسيرته.

44 - داني ألفيش رجل الشوط الأول دون منازع يستغل كرة مرتدة من دفاع موناكو ويسدّدها بيمناه قوية في شباك الحارس الكرواتي مانحاً التقدم 2-صفر للسيدة العجوز.

43 - ديبالا يظهر للمرة الأولى في المباراة بعد أن تلقى تمريرة مميزة من الرائع داني ألفيش لكن سوباسيتش حولها إلى ركنية.

42 - السد المنيع جورجيو كيليني يحرم فالكاو من معادلة النتيجة بعد أن أبعد الكرة إلى ركنية قبل ملامستها أقدام النجم الكولومبي.

37 - الهدف أعطى جرعة معنوية قوية ليوفنتوس الذي واصل الضغط فكاد هيغوايين أن يضاعف النتيجة لولا براعة سوباسيتش الذي تواجد في المكان المناسب.

33 - داني ألفيش يلعب كرة عرضية متقنة لمندزوكيتش الذي سدّد في مناسبة أولى برأسه ثم بيسراه في شباك سوباسيتش الذي تصدى للأولى وفشل في إيقاف الثانية.

31 - بوفون يتعملق أمام فالكاو بتصدٍ جميل رغم رفع راية التسلّل في وجه الكولومبي.

25 - يوفنتوس يمسك بزمام الأمور، هيغوايين يتقمص دور صانع الألعاب يمرر كرة جميلة لماندزوكيتش الذي سدد واصطدم ببراعة الحارس سوباسيتش.

21 - أول فرصة حقيقة ليوفنتوس كانت بأقدام هيغوايين الذي انفرد بالحارس سوباسيتش وحاول اسقاطها من فوقه لكن المدافع البولندي غليك أدركها قبل معانقنتها الشباك.

- إلى حدود الدقيقة 20 من الشوط الأول، يوفنتوس عاجز تماماً على تهديد مرمى سوباسيتش وكان جل الخطر من جهة موناكو بقيادة النشط برناردو سيلفا والسريع كليان مبابي.

10 - تستمر متاعب يوفنتوس مع انطلاق المواجهة، إذ أصيب الألماني سامي خضيرة وترك مكانه لكلاوديو ماركيزيو.

- دقيقة بعد تسلل مبابي ومحاولته التي اعترضها القائم، سدد فالكاو بقوة فوق مرمى الأسطورة جيجي بوفون.

4 - مبابي بدا مصراً على افتتاح التسجيل مبكراً، لعب الكرة بيسراه بعيدة عن بوفون لترتطم بالقائم قبل أن يعلن الحكم المساعد على تسلل ضد النجم الفرنسي.

- المباراة تنطلق بضغط مبكر لموناكو عبر نجمه الشاب مبابي الذي راوغ ولعبها لفالكاو لكن بونوتشي حولها إلى ركنية لم تشكل خطورة على بوفون.

تشكيلتا الفريقين

موناكو

سوباسيتش – سيديبي – جيميرسون – غليك – رادجي – موتينيو – باكايوكو – درار– سيلفا – مبابي – فالكاو.

​ يوفنتوس

بوفون – كيليني – بارزالي – بونوتشي – أليكس ساندرو – ألفيش – خضيرة – بيانيتش – ماندزوكيتش – ديبالا – هيغوايين.

يأمل الفريق الإيطالي في مواصلة مشواره بالبطولة وبلوغ نهائي كارديف والاقتراب من حلم التتويج باللقب الأوروبي للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 1985 و1996.

ويعول يوفنتوس على دفاعه القوي إذ تلقت شباكه هدفين فقط خلال المباريات السابقة بالبطولة، فيما ستكون مهمة موناكو صعبة رغم امتلاكه أسلحة هجومية فتاكة بقيادة الكولومبي راداميل فالكاو واليافع الفرنسي كيليان مبابي.

في حالة بلوغ النهائي سيكون ثاني نهائي ليوفنتوس خلال 3 سنوات، إذ خسر اللقب أمام برشلونة الإسباني عام 2015 (1-3)، فيما يأمل موناكو في الوصول إلى النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2004 حين خسر أمام بورتو البرتغالي بثلاثية نظيفة.