دوري أبطال أوروبا - غياب بيل سيساعد ريال مدريد على تخطي بايرن ميونيخ

مازن الريس

ولم يكن خبر غياب الويلزي غاريث بيل عن لقاء ريال مدريد وضيفه بايرن ميونيخ الثلاثاء بتلك الأهمية بالنسبة لعشاق حامل اللقب، وذلك بالنظر لقدرة الملكي على تجاوز اللقاءات الصعبة، عند غياب ثاني أغلى لاعبي العالم.

وانتصر ريال مدريد 2-1 في ميونيخ الأربعاء الفائت في ذهاب ربع نهائي أبطال أوروبا وبات في وضعية جيدة جداً للتأهل للدور المقبل، حيث إن التعادل بأيّ نتيجة والخسارة بهدف دون رد يعني تخطي ريال مدريد لبطل ألمانيا.

كيف سيلعب ريال مدريد؟

من المنتظر أن يلعب ريال مدريد بطريقة 4 – 4 – 2 بغياب بيل، وهو ما رفع أسهم إيسكو وسيعطي توازنا أكبر لصاحب الأرض في خط الوسط، وربما يكون فاسكيز خياراً إضافياً نظراً لتنفيذه أدواره التكتيكية بإتقان تام.

وتقول المعلومات القادمة من إسبانيا إنّ تشكيلة ريال مدريد لن تختلف عن لقاء الذهاب باستثناء لعب إيسكو أو أسينسيو أو فاسكيز مكان بيل وجميعهم لاعبي وسط، علماً أنّ المفاجآت تبقى واردة بعد رفض زيدان كشف أوراقه في مؤتمره الصحفي الاثنين.

حقيقة ريال مدريد بلا بيل

توضح الأرقام بشكل جازم أنّ ريال مدريد لعب بشكل أفضل تكتيكياً في ظلّ غياب نجمه الويلزي، ولعل الأكثر إيجابية بالنسبة لعشاق متصدر الدوري الإسباني أنّ غيابه أتى بذات فترة تألق أسينسيو وإيسكو.

ريال اعتاد على اللعب بدون بيل وخاصة هذا الموسم بعد إصابته في نوفمبر الفائت وغيابه لقرابة ثلاثة أشهر، أما عن أرقامه في جميع المنافسات منذ انضمامه فتشير إلى لعب بيل 148 مباراة، حيث بلغت نسبة تسجيل ريال مدريد بوجوده 2.7 هدفاً بالمباراة وبدونه 2.8 وتلقى ريال ما نسبته هدفاً كل مباراة بوجوده، وبدونه 0.9، كما أن نسبة انتصارات ريال مع بيل كانت 70.9 وبدونه 78.3.

مفاتيح بايرن ميونيخ

تأهل ريال مدريد لا يرتبط بتشكيلته وتقديم لاعبيه لمباراة كبيرة وحسب، بل إنّه مرتبط بما سيكون عليه شكل بايرن ميونيخ وابتكارات لاعبيه.

وسيلعب بايرن بخطة 4 – 4 – 2 أو 4 – 5 – 1 بعد تعافي ليفاندوفسكي قناص الفريق، وتكمن قوة قائمة بايرن باللعب على الأجنحة في ظل وجود روبين وريبيري وكوستا وغيرهم، كما من الممكن لعبه بصانعي ألعاب وفقاً لمجريات المباراة.

نقطة ضعف بايرن تكمن بخطه الخلفي (قلبي الدفاع)، فمع غياب مارتينز للإيقاف، يحوم الشك بشأن مشاركة هوميلز وبواتينغ، حتى وإن شارك الاثنين فإن اللعب بعد العودة من الإصابة يكون مقلقاً عادةً، أما الزج بكيميتش أو ألابا كقلب دفاع فيعد مجازفة مع قوة ريال بكرات الهواء.

ريال مدريد متأهل بنسبة 90 بالمئة وفقاً لمعطيات الأيام الأخيرة، لكن حدوث طرد أو خطأ فادح وحتى تقديم بايرن لمباراة العمر من شأنه أن يضع ريال خارج المسابقة.