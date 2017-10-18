دوري أبطال أوروبا: سان جيرمان يخطو بقوة نحو التأهل وبايرن يستعيد توازنه

وفي المجموعة ذاتها، استعاد بايرن ميونيخ الألماني توازنه بتغلبه على ضيفه سلتيك الاسكتلندي 3-صفر الاربعاء.

في المباراة الأولى في بروكسل، سجل أهداف سان جرمان كيليان مبابي (3) والأوروغوياني ادينسون كافاني (44) والبرازيلي نيمار (66) والبديل الأرجنتيني انخل دي ماريا (88).

بكر سان جيرمان بالتسجيل وتحديداً قبل أقل من ثلاث دقائق على انطلاق المباراة اثر كرة من الجهة اليمنى الأرجنتيني ماركو فيراتري أمامية إلى كيليان مبابي سددها من الجهة اليمنى للمنطقة بين يدي الحارس.

حاول سان جيرمان حسم النتيجة بسرعة عبر ضغط استمر لدقائق لكن اندرلخت لم يرفع الراية بسهولة وحصل بدوره على عدد من الفرص الخطيرة لم تصل إلى نهايتها السليمة.

وكاد نيمار يضيف الهدف الثاني حين سدد كرة لامست القائم الأيمن لمرمى مضيفه في أخطر الفرص الفرنسية (24).

لكن الهدف الثاني جاء عبر هجمة للثلاثي "ام سي ان" بعد أن سدد نيمار كرة قوية أعادها الحارس بقبضتيه ليحضرها مبابي برأسه إلى كافاني فوضعها برأسه أيضاً في الشباك قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول.

أفلت مرمى اندرلخت من هدفين في بداية الشوط الثاني، كرة من كافاني ارتطمت بالعارضة (50)، واخرى رأسية لنيمار قريبة من القائم الايمن (53).

وبعد سلسلة من المحاولات، نجح نيمار في اضافة الهدف الثالث لفريقه حين انبرى لتنفيذ ركلة حرة فارسل الكرة زاحفة في الزاوية اليمنى للمرمى (66).

وختم دي ماريا مهرجان الأهداف قبل النهاية بدقيقتين.

وكان سان جيرمان اكتسح اندرلخت 5-صفر في بروكسل في دور المجموعات أيضاً عام 2013.

ويحتل الفريق الباريسي صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط متقدماً على بايرن ميونيخ الثاني (6 نقاط) والفائز على ضيفه سلتيك بثلاثة أهداف لتوماس مولر (17) وجوشوا كيميتش (29) وماتس هوملز (51).

وهي المباراة الأوروبية الأولى لبايرن ميونيخ بعد الخسارة القاسية التي لقيها أمام سان جيرمان في باريس بثلاثية نظيفة أدت إلى اقالة مدربه الايطالي كارلو أنشيلوتي والاستعانة بمدربه السابق المخضرم يوب هاينكس.

وقاد هاينكس الفريق البافاري إلى اكتساح ضيفه فرايبورغ بخماسية نظيفة السبت الماضي في الدوري الألماني في أول مباراة له بعد عودته إلى الادارة الفنية.

وأحرز بايرن لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأخيرة باشراف هاينكس بالذات عام 2013 الذي شهد ثلاثية تاريخية اضافة إلى لقبي الدوري والكأس المحليين.