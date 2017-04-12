دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد "ملكاً" في ميونيخ

على ملعب "أليانتس أرينا"، استهل بايرن ميونيخ المواجهة بشكل جيّد إثر تقدّمه بهدف نجمه التشيلي أرتورو فيدال (25)، غير أنّ اللاعب ذاته عاد ليهدر ركلة جزاء حاسمة تحصّل عليها الفرنسي فرانك ريبيري (45).

في الشوط الثاني، سجّل "الملكي" عودة حاسمة دشّنها نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو (47) ومن ثمّ عاد "الدون" ليضع بصمته على هدف الفوز (77)، مستغلاً رفقة زملائه التراجع الكبير لمستوى البافاريين لا سيما بعد طرد مدافعهم المحوري خافي مارتينيث (61) وذلك بعد 3 دقائق فقط من نيله البطاقة الصفراء.

بهذا الفوز الثمين، يضع ريال مدريد قدماً واحدة في الدور نصف النهائي "منطقياً" في انتظار موعد العودة في معقل "سانتياغو بيرنابيو" الثلاثاء المقبل.

ولهواة الأرقام، يمكن الإشارة إلى أنّ ريال مدريد هو أول فريق يحصد الفوز في مباراتين أمام بايرن على أرض "أليانتس أرينا" ضمن دوري الأبطال، كما أنّ آخر هزيمة للبافاري على ملعبه كانت أمام "الملكي" أيضاً بنتيجة (0-4) بتاريخ 29 نيسان/أبريل 2014.

كما حصد ريال مدريد رابع انتصار له في سبع تنقلات قام بها إلى الأراضي الألمانية.

وبتسجيل نجمه البرتغالي رونالدو هدفين اليوم بلغ بهما هدفه المئوي الأوروبي، يواصل "الميرنغي" سلسلة نجاحه مع التهديف في آخر 53 مباراة خاضها في جميع المسابقات.