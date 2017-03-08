دوري أبطال أوروبا: دورتموند يدك شباك بنفيكا ويعبر لربع النهائي

ويدين دورتموند بفوزه لكل من الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ (4 و61 و85) والأميركي كريستيان بوليسيتش (59).

ويذكر أن مواجهة الذهاب انتهت بفوز بنفيكا بهدف لصفر.

وخاض بوروسيا دورتموند بطل 1997 ووصيف 2013، المباراة في غياب نجمه ماركو رويس بسبب الإصابة ودفع مدربه توماس توخيل ببوليسيتش مكانه وكان عند حسن ظنه.

ومنح أوباميانغ التقدم لبوروسيا دورتموند بضربة رأسية من مسافة قريبة مستغلاً كرة رأسية للأميركي كريستيان بوليسيتش إثر ركلة ركنية إنبرى لها الدولي الفرنسي عثمان ديمبيليه (4).

وأضاف بوليسيتش الهدف الثاني إثر تلقيه كرة على طبق من ذهب من البولندي لوكاس بيتشيك فتابعها وأرسلها فوق الحارس البرازيلي إيدرسون (59).

وعزز أوباميانغ بالثالث إثر تمريرة عرضية من مارسيل شميلتسر فتابعها بيمناه على يسار الحارس إيدرسون (61).

وأضاف أوباميانغ هدفه الشخصي الثالث والرابع لفريقه من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من إريك دورم (85).