دوري أبطال أوروبا: بيشكتاش يتصدر ولايبزيغ يتفوق أوروبياً

ورفع بشيكتاش رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة السابعة ليضع قدمه في الدور الثاني، مقابل 4 للايبزيغ و3 لبورتو ونقطة لموناكو.

على ملعب لويس الثاني، افتتح الكولومبي راداميل فالكاو التسجيل لفريق الامارة (30)، لكن جنك توسون رد بثنائية للضيوف (34 و55.

وفي مباراة مليئة بالأهداف، تخطى لايبزيغ وصيف الدوري الألماني في الموسم الماضي والثالث راهناً ضيفه بورتو 3-2.

وسجل للفائز، المنتشي من فوزه على بوروسيا دورتموند متصدر ترتيب الدوري محلياً، ويل اوربان (8) والسويدي اميل فورسبرغ (38) والفرنسي جان-كيفن اوغوستان (41)، ولبورتو الكاميروني فنسان ابوبكر (18) والاسباني ايفان ماركانو (44).

وشارك هداف لايبزيغ الدولي تيمو فيرنر في آخر ربع ساعة وذلك بعد تعافيه من اصابة في عنقه.



