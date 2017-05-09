دوري أبطال أوروبا - بونوتشي يحلم بالثلاثية مع يوفنتوس

وقال بونوتشي: "الآن سنحتفل بالطريقة المناسبة، نريد الفوز بالثنائية في إيطاليا بعد ذلك سنحول تركيزنا نحو نهائي الأبطال".

وأضاف: "لقد فقدنا التركيز لبعض اللحظات فتمكن موناكو من التسجيل، لكننا استعدنا السيطرة وتأهلنا إلى النهائي".

وعن مواجهة ريال مدريد المحتملة في النهائي بنجمه كريستيانو رونالدو قال بونوتشي: "ستكون مباراة صعبة، لقد سجلوا ثلاثة أهداف في أتلتيكو في ذهاب نصف النهائي وهذا يؤكد قوة هذا الفريق".

وتابع: "يوفنتوس لن يكون لديه الأفضلية في النهائي، وسنذهب إلى كارديف من أجل الفوز بالبطولة".