دوري أبطال أوروبا - بونوتشي يحلم بالثلاثية مع يوفنتوس
أكد مدافع يوفنتوس الإيطالي ليوناردو بونوتشي أن فريقه يستهدف الفوز بالثلاثية لكنه سيوجه كامل تركيزه في الوقت الحالي على الفوز بلقبي الدوري والكأس في إيطاليا.
وقال بونوتشي: "الآن سنحتفل بالطريقة المناسبة، نريد الفوز بالثنائية في إيطاليا بعد ذلك سنحول تركيزنا نحو نهائي الأبطال".
وأضاف: "لقد فقدنا التركيز لبعض اللحظات فتمكن موناكو من التسجيل، لكننا استعدنا السيطرة وتأهلنا إلى النهائي".
وعن مواجهة ريال مدريد المحتملة في النهائي بنجمه كريستيانو رونالدو قال بونوتشي: "ستكون مباراة صعبة، لقد سجلوا ثلاثة أهداف في أتلتيكو في ذهاب نصف النهائي وهذا يؤكد قوة هذا الفريق".
وتابع: "يوفنتوس لن يكون لديه الأفضلية في النهائي، وسنذهب إلى كارديف من أجل الفوز بالبطولة".