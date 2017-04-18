دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا: الشريف يفنّد أخطاء كاساي

من قبل
6:37 دقيقة

فنّد جمال الشريف الخبير التحكيمي في قنواتنا أخطاء الحكم المجري فيكتور كاساي التي أثرت كثيراً على نتيجة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ وانتهت بفوز الملكي 4-2 وتأهله إلى نصف نهائي أبطال أوروبا.

وكان ريال فاز ذهاباً في ميونيخ 2-1.

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