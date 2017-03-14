تاج أمجد الكؤوس على رأس كاسياس

إعداد هُمام كدر

ودخل مرمى كاسياس هدفان في الذهاب وهدف في الإياب ليودع فريقه بورتو البطولة من دور الـ16.

وصار في جعبة حارس ريال مدريد سابقاً 175 مباراة بما في ذلك المباريات في الأدوار التمهيدية وكأس انترتوتو. أمام الإيطالي باولو مالديني 174 مباراة، صاحب المركز الثاني، وزميله في المنتخب لاعب برشلونة سابقاً والسد القطري حالياً تشافي 173.

مسيرةٌ ذهبيةُ بكل ما للكلمة من معنى للحارس الأسطوري، بدأت في دوري أبطال أوروبا من عاصمة الإغريق أثينا وتحديداً في 15 أيلول/ سبتمبر من عام 1999 حين تعادل الميرنغي مع أولمبياكوس (3-3) وكان إيكر في الـ16 من العمر.

عديدة هي المنصات التي صعدها كاسياس ليعانق المجد مع ريال مدريد سواء في أوروبا أو في إسبانيا، لكن بالتأكيد أهمها حين فاز بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات 1999–2000، 2001–2002، 2013 -2014.

وفي عام 2000 وجد كاسياس (19 عاماً حينها) نفسه أساسياً في المباراة النهائية التي خاضها ضد فالنسيا، وتوج باللقب من خلال الفوز (3-0).

يذكر أن عقد كاسياس مع بورتو ينتهي في 30 حزيران/ يونيو 2017، ومن المحتمل أن تكون ليلة الثلاثاء هي الأخيرة له في أمجد الكؤوس...

يختلف كثيرون على أيهما يستحق أن يكون الرقم واحد على صعيد حراسة المرمى في العالم، ولكن يتفق أكثر على التشابه الكبير في الخصال الرياضية النبيلة والبسالة العالية ومعانقة الأمجاد والبطولات مع النادي والمنتخب، وللمفارقة هما يسيران على الصعيد الدولي جنباً إلى جنب فلكل منهما (167 مباراة دولية).