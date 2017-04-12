بيوت دورتموند تفتح أبوابها لجماهير موناكو

قدم جمهور بوروسيا دورتموند الألماني إقامات مجانية لجماهير موناكو الفرنسي بعد تأجيل مباراة الفريقين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في أعقاب التفجيرات التي استهدفت حافلة النادي الألماني الثلاثاء.

ولم يجد المئات من جماهير الفريق الفرنسي مكاناً للنوم في المدينة الواقعة في غرب ألمانيا، بعد ارجاء المباراة إثر تعرض الحافلة التي تقل فريق دورتموند إلى ثلاثة تفجيرات أثناء توجهها من الفندق إلى ملعب "سيغنال إيدونا بارك" الذي يتسع لنحو ثمانين ألف متفرج.

وأدت التفجيرات إلى اصابة شرطي ولاعب دورتموند الإسباني مارك بارترا (26 عاماً) وخضوعه لجراحة في معصم اليد اليمنى بسبب الزجاج المتطاير.

ووجد العديد من مشجعي نادي الإمارة الفرنسية الذين خططوا للعودة إلى بلادهم بعد انتهاء المباراة، أنفسهم من دون مأوى بعد الاعلان عن ارجاء المباراة إلى اليوم الأربعاء الساعة 16,45 بتوقيت غرينيتش.

لكن مبادرة عفوية من جماهير دورتموند على موقع تويتر فتحت الباب أمام كثيرين لتمضية ليلتهم تحت سقف هانئ، بفضل #bedforawayfans (سرير للجماهير الزائرة).

وقام حساب دورتموند على "تويتر" بالتسويق لهذه المبادرة، متوجهاً إلى "الأعزاء جماهير موناكو". وأعاد النادي الفرنسي نشر التغريدة.

ونشر عدد من جماهير دورتموند صوراً لهم في منازلهم يستقبلون جماهير موناكو، في بادرة لاقت إشادة واسعة عبر مواقع التواصل.

وكتبت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الواسعة الانتشار: "كلنا سوياً! تطور التضامن بين مشجعي الفريقين".

وغرد أحد مستخدمي موقع "تويتر" قائلاً "شكراً لأنكم أظهرتم أن كرة القدم ليست مجرد كرة قدم".