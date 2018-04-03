عاد بايرن ميونيخ الألماني بفوز ثمين 2-1 من أرض مضيفه اشبيلية الاسباني، اليوم الثلاثاء، في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا.

ثنائية بايرن سجلها خيسوس نافاس (37 بالخطأ في مرماه)، وتياغو ألكانتارا (68)، فيما جاء هدف اشبيلية عبر بابلو سارابيا (32).

تقام مباراة الاياب الاربعاء المقبل على ملعب "أليانز آرينا" في ميونيخ.

نهاية المباراة بفوز ثمين ومستحق للعملاق البافاري.

هدف ثان لبايرن ميونيخ سجله تياغو ألكانتارا بمساعدة مدافع اشبيلية اسكوديرو.

توماس مولر يلعب عرضية محكمة إلى خافيير مارتينيز الذي سدّد نحو المرمى لكن الحارس سوريا يتصدى.

بايرن يجد صعوبات كبيرة في الوصول إلى شباك اشبيلية والنادي الأندلسي يدخل الفترة الثانية بالضغط على مرمى أولريتش.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1

ريبيري يرد سريعاً على هدف سارابيا ويمنح التعادل لبايرن مستفيداً من مساعدة خيسوس نافاس.

بابلو سارابيا يصدم بايرن ميونيخ ويطلق العنان لفرحة هستيرية بتسجيله الهدف الأول لأصحاب الأرض.

ألكانتارا يسدد والحارس دافيد سوريا في المكان المناسب للتصدي.

سارابيا يضيع على اشبيليه فرصة مثالية للتقدم ولم يستغل مكانه المناسب للتسجيل وسدّد بجانب القائم.

بايرن يستحوذ ويكثف المحاولات على مرمى دافيد سوريا، لكن اشبيليه لم يكن مستسلماً وحاول تقدم نحو مناطق البافاري.

بايرن يبدأ مهاجماً ومن رأسية لمدافعه ماتس هوملز كاد أن يتقدم في النتيجة منذ الدقيقة الثانية.

تشكيلتا الفريقين