وركّز فينغر مدرب أرسنال الإنكليزي السابق على إمكانيات نيمار ومبابي إضافة إلى حديثه عن قوة باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي.

وجاءت آراء فينغر في ردود على التساؤلات التي طرحت عليه قبل مباراة نابولي وباريس سان جيرمان في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

واستضافت beIN SPORTS صاحب الـ69 عاماً والذي يعد أحد أساطير التدريب في كرة القدم في آخر 20 سنة.



نيمار ومبابي هما العامود الفقري لسان جيرمان

غياب كافاني عن التشكيلة الأساسية

باريس لديه القدرة لإثبات نفسه أوروبياً

بوفون حارس محنّك



باريس سان جيرمان فريق جماعي



