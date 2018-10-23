متابعة: مازن الريس

فاز ريال مدريد الإسباني على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي 2-1 الثلاثاء في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة السابعة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ولم يقدم ريال مدريد ما هو منتظر منه بعد سلسلة نتائجه السلبية منذ قرابة شهر من الآن، لكنه تمكن من الفوز في النهاية رافعاً رصيده إلى 6 نقاط بالصدارة مع روما الإيطالي.

وافتتح الفرنسي كريم بنزيمة التسجيل (11) ثم أضاف البرازيلي مارسيلو الهدف الثاني (55)، قبل أن يذلل هروسوفسكي الفارق قبل انتهاء المباراة بـ12 دقيقة.

وتلقى ريال مدريد ضربة موجعة بإصابة نجمه البرازيلي مارسيلو قبل دقائق من نهاية المباراة.

مباراة ريال مدريد وفيكتوريا التغطية الخاصة

ريال مدريد يحافظ على فوزه الصعب، تاركاً العديد من إشارة الاستفهام بشأن جاهزيته للكلاسيكو يوم الأحد المقبل.

(79) هروسوفسكي يذلل الفارق بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

(78) فاسكيز يهدر بغرابة فرصة الهدف الثالث.

(71) الحكم يلغي هدفاً لبنزيمة بحجة التسلل.

(69)الحظ يقف في وجه بيل لإضافة الهدف الثالث في مناسبتين.

(65) ضربة رأس للويلزي غاريث بيل تعلو المرمى.

(61) الحارس في المكان المناسب لإبعاد تسديدة الكرواتي مودريتش.

هدف (55) البرازيلي مارسيلو يضيف الهدف الثاني لريال مدريد بعد عمل جماعي مميز.

هافيل اقترب من إدراك التعادل لكن كرته جاورت المرمى (51).

آخر فرص الشوط الأول تأتي من بيترزيلا الذي فوّت بطريقة غريبة هدف التعديل على فريقه.

(37) هروسكا حارس فيكتوريا يتصدى ببراعة لتسديدة إيسكو.

(36) إيسكو يهدر بغرابة فرصة الهدف الثاني بعد تمريرة خاطئة من حارس فيكتوريا.

(30) ليمبريسكي كاد يدرك التعادل وبنزيمة يرد مباشرة.

انتصاف الشوط الأول وريال مدريد يسيطر على المباراة مع بقاء النتيجة على حالها.

هدف (11) الفرنسي كريم بنزيمة يضع ريال مدريد في المقدمة بضربة رأس عقب عرضية متقنة من فاسكيز.

(11) الكوستاريكي نافاس يتصدى ببراعة لتسديدة بيترزيلا.