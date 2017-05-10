إيسكو يقتل أحلام أتلتيكو بهدف مباغت

لم تكتمل فرحة جمهور أتلتيكو مدريد بالتقدم بهدفين سريعين في الشوط الأول وهو ما مثل إعادة الأمل المفقود لفريقهم عقب خسارة بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب، إذ استغل إيسكو لاعب وسط ريال مدريد كرة عائدة من حارس أتلتيكو أوبلاك وانقض عليها معلناً تسجيل هدف فريق الأول في الدقيقة 42.

الصانع الحقيقي لهدف الريال كان مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة الذي راوغ جميع مدافعي أتلتيكو بمهارة فنية عالية ثم مرر الكرة لكروس فسددها الأخير لترتد من حارس أصحاب الأرض وتتجه صوب إيسكو.

وعادل أتلتيكو مدريد بهذا الهدف رقماً تاريخياً لبايرن ميونيخ الألماني في دوري أبطال أوروبا إذ أن الفريق الإسباني بذلك يكون قد في نجح في هز الشباك على مدار 61 مباراة متتالية.